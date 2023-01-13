Пятница, 13 Января 2023 13:51

АрмИнфо.Армения заинтересована в развитии сотрудничества в рамках международных транспортных коридоров "Север - Юг" и "Персидский залив - Черное море". Об этом глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил в ходе своего выступления на специальном виртуальном саммите, посвященном проблемам стран глобального Юга, организованном в рамках председательства Индии в G-20.

По его словам, Армения считает значимой потенциал и перспективную роль Индии в этих проектах.

Мирзоян выразил убеждение, что коммуникации должны стать одним из приоритетов создания благоприятной среды для развития стран и народов глобального Юга.

"Как развивающаяся страна, не имеющая выхода к морю, Армения является давним сторонником развития инклюзивных и беспристрастных региональных и трансграничных связей в нашем регионе и за его пределами, что позволит раскрыть торговый и транзитный потенциал Южного Кавказа. Эффективное сотрудничество между странами, не имеющими выхода к морю, и странами транзита, а также разблокирование всех региональных транспортных связей являются ключом к устранению политических барьеров на пути свободного передвижения людей, товаров и услуг. Особенно во время глобального экономического спада и с точки зрения реализации экономических и социальных прав всех народов", - отметил глава МИД Армении.

В тоже время Мирзоян считает, что в мире, где возрастают угрозы и вызовы, и такие явления как изоляция, необходимо найти новые способы инклюзивного партнерства для смягчения негативных тенденций и использования огромного потенциала мирового рынка.

"В этой связи приоритеты председательства Индии в G-20 - от "зеленого" развития к технологической трансформации, от инклюзивного и устойчивого роста к развитию под руководством женщин и т. д. - являются необходимым условием свободного и открытого мира, взаимосвязанного, процветающего и безопасного", - отметил министр.

При этом глава МИД РА отметил, что в прошлом месяце в Нью-Йорке стал свидетелем роли Индии в содействии единству и прогрессу среди государств-членов ООН, стремлении к необходимости совместного решения проблем, стоящих перед всеми нашими народами, и в соблюдении Устава ООН и его основных принципов. "Отрадно видеть, что Индия с ее яркой демократией и динамичной экономикой добивается быстрого прогресса во многих областях, и в это время глобальных потрясений мы ценим стабилизирующие действий Индии", - резюмировал главный дипломат РА.

Отметим, что проект "Север-Юг" позволит сократить расстояние от иранской границы до грузинской границы с 556 до 490 километров.

Дорога существенно облегчит выход к Черному морю не только для Армении, но и для Ирана. Проект изначально финансируется на кредитные средства, предоставляемые Азиатским банком развития. Соответствующее соглашение с АБР о предоставлении полумиллиарда долларов было подписано правительством Армении в сентябре 2009 года. Впоследствии к проекту подключился и ЕФСР, согласившийся предоставить $150 млн.

Предусматривалось, что строительство автомагистрали будет завершено сперва в 2016 году, затем в 2019 году, однако на сегодняшний день выполнена лишь часть работ и сроки реализации проекта были вновь отодвинуты на 5-10 лет.