АрмИнфо.Правительство Армении намерено ввести критерии сохранения и защиты недвижимых памятников истории и культуры. Комиссия Национального Собрания РА по вопросам образования, науки, культуры, спорта, молодежи и диаспоры на заседании 13 января выдала положительное заключение по представленным правительством страны поправкам в законе <Об охране и использовании недвижимых памятников истории и культуры и исторической среды>.
Как отметил в своем выступлении заместитель министра образования, науки, культуры и спорта РА Альфред Кочарян, представленный документ призван урегулировать отношения, возникающие при приобретении физическими или юридическими лицами недвижимости, имеющей культурноисторическое значение. Зачастую эти лица даже не знают, что приобретают здания, являющиеся памятниками, поэтому важно, чтобы в свидетельствах о праве на собственность была внесена оговорка, подтверждающая ценность того или иного здания.
В законопроекте предлагается определить понятия, связанные с сохранением и использованием историкокультурного недвижимого наследия, порядком постановки памятников на учет и включения вновь открытых памятников в государственный список. Проектом предусмотрено, что отныне в свидетельство о государственной регистрации прав на недвижимое имущество будут вноситься сведения о том, что приобретенное здание является памятником или находится на территории охранной зоны.
В рамках проекта планируется внедрить комплексные механизмы решения существующих проблем в данной сфере. Совершенствование законодательства об историко-культурном недвижимом наследии направлено на приведение действующего законодательства в соответствие с требованиями и нормами международных конвенций в данной области.
В целях поиска решений проблем, возникших при разработке законопроекта, был изучен передовой мировой опыт - законодательство, регулирующее сферу сохранения и использования памятников истории и культуры Франции, Италии, России, Казахстана, Германии, Польши, Латвии и Украины