Пятница, 13 Января 2023 13:48

АрмИнфо.Правительство Армении намерено ввести критерии сохранения и защиты недвижимых памятников истории и культуры. Комиссия Национального Собрания РА по вопросам образования, науки, культуры, спорта, молодежи и диаспоры на заседании 13 января выдала положительное заключение по представленным правительством страны поправкам в законе <Об охране и использовании недвижимых памятников истории и культуры и исторической среды>.

Как отметил в своем выступлении заместитель министра образования, науки, культуры и спорта РА Альфред Кочарян, представленный документ призван урегулировать отношения, возникающие при приобретении физическими или юридическими лицами недвижимости, имеющей культурно­историческое значение. Зачастую эти лица даже не знают, что приобретают здания, являющиеся памятниками, поэтому важно, чтобы в свидетельствах о праве на собственность была внесена оговорка, подтверждающая ценность того или иного здания.

В законопроекте предлагается определить понятия, связанные с сохранением и использованием историко­культурного недвижимого наследия, порядком постановки памятников на учет и включения вновь открытых памятников в государственный список. Проектом предусмотрено, что отныне в свидетельство о государственной регистрации прав на недвижимое имущество будут вноситься сведения о том, что приобретенное здание является памятником или находится на территории охранной зоны.

В рамках проекта планируется внедрить комплексные механизмы решения существующих проблем в данной сфере. Совершенствование законодательства об историко-культурном недвижимом наследии направлено на приведение действующего законодательства в соответствие с требованиями и нормами международных конвенций в данной области.

В целях поиска решений проблем, возникших при разработке законопроекта, был изучен передовой мировой опыт - законодательство, регулирующее сферу сохранения и использования памятников истории и культуры Франции, Италии, России, Казахстана, Германии, Польши, Латвии и Украины