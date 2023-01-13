Пятница, 13 Января 2023 13:48

АрмИнфо.Армянские спортсмены - победители военных игр также будут получать премиальные. Поправки в законе <О физической культуре и спорте> получили одобрение комиссии Национального Собрания РА по вопросам образования, науки, культуры, спорта, молодежи и диаспоры, заседание которой прошло 13 января.

По словам заместителя министра образования, науки, культуры и спорта РА Карена Гилояна, сегодня военные игры в мире получают все большее распространение, уступая по масштабам лишь Олимпийским играм и соответствуя масштабам студенческих игр. В военных играх зачастую принимают участие до 200 стран мира, и было бы неправильно игнорировать вопрос с премиальными в отношении победителей этих соревнований от Армении. В противном случае, национальные федерации будут направлять на военные игры вторые, а то и третьи составы, что отразится на имидже государства.

Гилоян сообщил также, что делается все необходимое для подготовки армянских спортсменов к летним Олимпийским играм в Париже в 2024 году. В целях их успешной подготовки размер ежемесячного содействия на каждого спортсмена будет равен в среднем 1 млн драмам при максимальном размере в 1,440 млн драм.

Еще одно из изменение касается программ, финансируемых из государственного бюджета. При внесении поправок в данные программы решения будут приниматься не на основании постановлений правительства, а приказом министра образования, науки, культуры и спорта.