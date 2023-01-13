Пятница, 13 Января 2023 13:47

АрмИнфо.Армения приводит свое законодательство в соответствие с рекомендациями Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Комиссия Национального Собрания РА по вопросам образования, науки, культуры, спорта, молодежи и диаспоры выдала положительное заключение по представленным поправкам в законе <О физической культуре и спорте>.

По словам автора законодательной инициативы, депутата НС от правящей фракции <Гражданский договор> Сисака Габриеляна, ВАДА направила письмо в адрес Антидопингового агентства Армении, в котором содержится требование о внесении изменений и дополнений в закон <О физической культуре и спорте>, принятый в 2001 году. Требования, в основном касаются определения видов допинга и антидопинговой деятельности. Как отметил докладчик, перечень допинговых веществ, запрещенных к употреблению спортсменами, периодически обновляется, и есть необходимость в упорядочивании данной проблемы, определится с наименованиями этих веществ и методами контроля. Определение процедуры проверок будет возложено на Министерство образования, науки, культуры и спорта РА. Инициатива направлена на то, чтобы привести действующее в стране законодательство в соответствие с нормами международного и внутригосударственного права, чтобы армянские спортсмены не имели проблем во время выступлений на международных соревнованиях. В противном случае, это может привести к попыткам руководствоваться принцами, несовместимыми с международными нормами. Габриелян заметил, что в прошлом году армянские спортсмены добились беспрецедентных результатов, и фактически с внесением поправок предпринимаются шаги, направленные на исключение всех возможных проблем. Из пяти требований ВАДА четыре практически выполнены, одно, связанное с аттестацией допинговых веществ, находится в процессе выполнения. Депутат также указал на важность повышения размера премиального фонда. В частности, 2 чемпиона мира вместо 5 млн драм уже получили по 10 млн драм. В честь олимпийских чемпионов, помимо премиальных, будут также строится школы с их именем. В следующем году будет завершено строительство школы им. олимпийского чемпиона Артура Алексаняна,

В свою очередь, заместитель министра образования, науки, культуры и спорта РА Карен Гилоян сообщил, что правительство РА не возражает против принятия представленного законопроекта. Армения уже оповестила ВАДА о том, что разработка и принятие закона проходит необходимые процедуры. Отметив важность документа, Гилоян подчеркнул, что ВАДА своими инструментами может практически запретить участие армянских спортсменов при отсутствии необходимой законодательно-нормативной базы. <Борьба с допингом значительно ужесточилась, поскольку создает условия для неконкурентной борьбе. Кроме того, допинг наносит огромный ущерб здоровью спортсменов. ВАДА уже применила жесткие санкции против Молдовы и ряда африканских стран. Агентство, будучи довольным позицией правительства к развитию физической культуры и спорта, тем не менее, настаивает на принятие законопроекта, соответствующего международным стандартам>, - сказал замминистра. Он добавил, что ВАДА лицензирует по одной организации в каждой стране, офицеры которой имеют право на проведение проверки спортсменов на допинг в любой стране мира. Аналогичным правом обладают и офицеры Антидопингового агентства Армении, которое лицензировано со стороны ВАДА.