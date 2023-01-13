Пятница, 13 Января 2023 13:46

АрмИнфо.В Госдепе США воздержались от оценок текущих отношений между Россией и Арменией.

Так, 12 декабря в ходе брифинга, на замечание о том, что Армения отказалась проводить военные учения под руководством России, а до этого армянские официальные лица говорили о том, что "Москва пытается заманить их в коалицию Беларусь-Россия", в этой связи можно ли сказать, что это российская внешнеполитическая линия на Южном Кавказе, официальный представитель Госдепа США Нед Прайс посоветовал обратиться поэтому вопросу к правительству РА.

"Я бы направил вас к правительству Армении, чтобы они изложили свою позицию по этому поводу", - сказал Прайс.

Отметим, что 10 января в ходе пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не считает целесообразным проводить учения ОДКБ в республике в 2023 году и в "этих условиях". По словам премьера, есть некоторое недоразумение на этот счет, так как министр обороны РА уже проинформировал Объединенный штаб ОДКБ, что армянская сторона не считает целесообразным проводить учения в этом году в Армении. "Эти учения, по крайней мере, в этом году, не состоятся", - заявил Пашинян. Кремль уже отреагировал на заявление Пашиняна по части ОДКБ, отметив, что Москва будет прояснять этот вопрос с Ереваном.