Пятница, 13 Января 2023 13:46

АрмИнфо. Парламентская делегация Франции, возглавляемая председателем Национального собрания Яэль Браун- Пиве прибыла в Армению. 13 января высокие гости в сопровождении спикера НС РА Алена Симоняна посетили мемориальный комплекс Цицернакаберд, где возложили венок и цветы к вечному огню памяти жертв Геноцида армян. Об этом сообщает пресс- служба

армянского парламента.

Согласно источнику, в музее-институте Геноцида армян гости ознакомились с документами о Геноциде армян.

Напомним, что 9 января в своем микроблоге в Twitter Яэль Браун-Пиве сообщила о своем визите в Армению. "Мои мысли обращены к армянам, которым я адресую свои пожелания надежды и мира. Я приеду в Армению, чтобы еще раз выразить поддержку Национального Собрания Франции", - отметила она, добавив, что в составе французской делегации также войдут законодатели Валери Рабо, Жан-Луи Бурланже, Анн Женете и Анн-Лоранс Петель.

Франция стала первой европейской страной, признавшей массовое истребление армян в Османской империи геноцидом. Президент Франции Эмманюэль Макрон в феврале 2019 года объявил 24 апреля днем памяти жертв геноцида армян, выполнив тем самым свое предвыборное обещание. Франция первой из крупных европейских стран еще в 2001 году официально признала геноцид, в результате которого погибло до полутора миллионов человек.