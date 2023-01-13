Пятница, 13 Января 2023 10:20

АрмИнфо. Американские Сенаторы Боб Менендес и Джек Рид - влиятельные председатели сенатских комитета по международным отношениям и по вооруженным силам соответственно - призвали администрацию президента США Джо Байдена направить экстренную помощь Арцаху (Нагорный Карабах) и усилить давление на Азербайджан, чтобы он снял месячную блокаду 120 000 коренных армян, проживающих на своей родине.

Об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки (ANCA).

В совместном письме, направленном госсекретарю Энтони Блинкену, Менендес и Рид выразили глубокую озабоченность азербайджанской блокадой Арцаха. "Соединенные Штаты не могут оставаться в стороне, пока режим Алиева безжалостно угрожает жизням граждан Нагорного Карабаха, и должен привлечь Азербайджан к ответственности за блокирование доступа гражданского населения к продуктам питания и предметам первой необходимости", - подчеркивается в их совместном обращении.

При этом сенаторы подчеркнули, что несмотря на то, что они приветствует признание того, что Азербайджан несет ответственность за блокаду, которая вызывает продолжающийся гуманитарный кризис, тем не менее, Соединенные Штаты также должны принять меры для возобновления свободного потока гуманитарных и основных товаров для этого осажденного населения.

"Мы должны поддерживать организации, работающие над оказанием помощи, и работать с нашими партнерами-единомышленниками по всей Европе, которые также выразили обеспокоенность действиями Баку по оказанию давления на режим Алиева с целью прекращения этой неприемлемой блокады", - подчеркнули сенаторы.

В этой связи исполнительный директор ANCA Арам Амбарян поприветствовал позицию председателей Менендеса и Рида и присоединился к их призыву в адрес администрации Байдена-Харриса привлечь к ответственности страну, которая так открыто и агрессивно одержима этнической чисткой Арцаха от его коренного армянского населения. "Прекращение азербайджанской блокады должно начаться с прекращения военной помощи США его коррумпированному и расистскому режиму Алиева", - подчеркнул Амбарян.

В АНКА также напомнили, что за последний месяц десятки членов Конгресса США выступили с заявлениями и публичными заявлениями, предупреждая о риске гуманитарного кризиса, призывая администрацию Байдена принять немедленные меры, чтобы привлечь Азербайджан к ответственности за агрессию. Кроме того, 21 декабря 29 членов Конгресса подписали письмо, инициированное конгрессменом Адамом Шиффом в адрес президента Байдену, в котором призвали его администрацию использовать все имеющиеся в ее распоряжении инструменты для снятия блокады и привлечения Азербайджана к ответственности путем немедленного прекращения военной помощи Баку.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР уже больше месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию. Всё это происходит на фоне молчаливого поощрения цивилизованным сообществом этих антигуманных действий Азербайджана, вопреки столько красиво распиаренных и пропагандируемых Западным миром общечеловеческих ценностей.

С 9 января, Арцах лишился возможности получать электроэнергию из Армении, из-за деструктивных действий Азербайджана. В республике в ежедневном режиме происходят веерные отключения. Более того, с полудня 12 января, вражеская сторона также перебила кабель связи, обеспечивающий население страны интернетом и телефонной связью. Добавим также, что это традиционные методы действия Азербайджана, которые в декабре на три дня лишил Арцах газа.