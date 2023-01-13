Пятница, 13 Января 2023 09:22

АрмИнфо. На полях заседания армяно-грузинской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Ереване 12 января состоялась встреча глав МИД Армении и Грузии Арарата Мирзояна и Ильи Дарчиашвили.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, министры с удовлетворением отметили высокий уровень армяно-грузинских отношений, основанных на многовековой дружбе и общих ценностях двух народов, обменялись мнениями о дальнейшем расширении и углублении сотрудничества.

Стороны коснулись работ, проводимых в направлении укрепления торгово-экономического сотрудничества между Арменией и Грузией, особо отметив деятельность армяно-грузинской межправительственной комиссии.

В ходе встречи также был подробно обсужден ряд вопросов региональной безопасности и стабильности.

Арарат Мирзоян рассказал своему грузинскому коллеге об ухудшающейся день ото дня гуманитарной ситуации, сложившейся в результате блокирования с 12 декабря 2022 года Лачинского коридора, единственной дороги, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром.