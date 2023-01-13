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 Пятница, 13 Января 2023 09:21
Наира Бадалян

РФ, США и Франция обязаны положить конец преступной вседозволенности Азербайджана - Омбудсмен  Арцаха

РФ, США и Франция обязаны положить конец преступной вседозволенности Азербайджана - Омбудсмен  Арцаха

АрмИнфо.Страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, - Российская Федерация, США и Франция, обязаны положить конец преступной вседозволенности Азербайджана. С подобным призывом выступил Омбудсмен  Арцаха Гегам Степанян на своей странице в соцсети Facebook.

<В условиях тотальной блокады Арцаха этот метод инфраструктурого террора имеет целью подвергнуть гражданское население Арцаха дополнительным страданиям и создать в Арцахе невыносимые жизненные условия. Поведение Азербайджана является оскорблением повестки дня прав человека, гуманитарных ценностей и цивилизации. Государства и международные структуры, и в первую очередь страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ и ФРАНЦИЯ, обязаны положить конец азербайджанской преступной вседозволенности и безнаказанности>, - написал он.

Напомним, что единственная дорога, связывающая Арцах с Арменией и внешним миром, закрыта так называемыми азербайджанскими экоактивистами с 12 декабря. За этот период Баку на несколько дней прекратил подачу газа в Арцах. 9 января в 14:35 произошла авария на 33-м км единственной питающей Арцах от Армении высоковольтной линии 110 кВ Горис-Степанакерт, и, поскольку авария произошла на участке, подконтрольной Азербайджану, на до сих пор Баку не предоставляет возможность организовать аварийно- восстановительные работы как миротворцам, так и соответствующим службам Арцаха.  Сегодня азербайджанская сторона <отличилась> тем, что перерезала входящие в Арцах кабели интернет-связи.  

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