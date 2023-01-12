Четверг, 12 Января 2023 21:34

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 12 января провел телефонный разговор с министром иностранных дел Великого Герцогства Люксембург Жаном Ассельборном.

Согласно пресс-службе внешнеполитического ведомства, Мирзоян обратил внимание своего коллеги на гуманитарный кризис, возникший в результате перекрытия Азербайджаном единственной дороги, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, - Лачинского коридора, по надуманным экологическим причинам. Он отметил, что Азербайджан грубо нарушает положения Заявления от 9 ноября 2020 года и международное гуманитарное право.

Глава МИД Армении отметил, что азербайджанская сторона своими действиями стремится подвергнуть армян Нагорного Карабаха этнической чистке. В этом контексте Арарат Мирзоян подчеркнул важность четких призывов и адресных шагов международного сообщества.

В ходе телефонного разговора министры иностранных дел Армении и Люксембурга коснулись перспектив развития как двусторонних отношений, так и отношений Армения-ЕС.