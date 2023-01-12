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 Четверг, 12 Января 2023 21:33
Наира Бадалян

Баку, наконец, признал, что претензии по поводу так называемого коридора, не имеют ничего общего с трехсторонним заявлением от 9 ноября -  МИД Армении

Баку, наконец, признал, что претензии по поводу так называемого коридора, не имеют ничего общего с трехсторонним заявлением от 9 ноября -  МИД Армении

АрмИнфо.МИД Армении констатирует, что президент Азербайджана Ильхам Алиев своими последними заявлениями наконец откровенно признал, что претензии, высказанные по поводу так называемого коридора, не имеют ничего общего с трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года.

Как заявил в интервью государственному И/А Арменпресс пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян, в Баку также признали, что перекрыв Лачинский коридор, целенаправленно доводят Нагорный Карабах до гуманитарной катастрофы, с целью подвергнуть Арцах этнической чистке, лишить армян Нагорного Карабаха возможности жить на своей Родине.

Так, комментируя заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева в интервью азербайджанским СМИ, о том, что, если кто-то (в Арцахе - ред.) не хочет становиться гражданином Азербайджана, Лачинский коридор открыт, <они могут уехать, никто им не будет препятствовать>, Унанян заявил, что тем самым, азербайджанский лидер признает, что Баку, грубо нарушая свои международные обязательства, предусмотренные трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года, уже более месяца держит в блокаде 120 тысяч арцахских армян и целенаправленно доводит Нагорный Карабах до гуманитарной катастрофы.  <Азербайджан признает, что конечная цель этих действий - подвергнуть Нагорный Карабах этнической чистке, лишить армян Нагорного Карабаха возможности жить на своей Родине. В этих условиях мы призываем заинтересованных международных партнеров обязать Азербайджан прекратить блокаду Лачинского коридора и четкими действиями спасти арцахских армян от неминуемой катастрофы. Народ Нагорного Карабаха не может быть лишен своего естественного права иметь родину и жить на своей родине>, - сказал он.

Коснувшись того, что в том же интервью Ильхам Алиев признал, что в трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года нет словосочетания <Зангезурский коридор>, вместе с тем пригрозил, что <проект <коридора> будет реализован вне зависимости от позиции Армении>, пресс-секретарь МИД Армении напомнил, что РА неоднократно заявляла о своей заинтересованности в открытии всех транспортных и экономических инфраструктур в регионе в соответствии с заявлением от 9 ноября. <Мы готовы реализовать это в рамках национального законодательства в кратчайшие сроки, в рамках достигнутых договоренностей о сохранении суверенитета и юрисдикции стран над дорогами. При этом Армения никогда не согласится на предоставление экстерриториального коридора>, - подчеркнул он.

<Приветствуется, что руководство Азербайджана, наконец, откровенно заявляет, что претензии, высказанные по поводу так называемого коридора, не имеют ничего общего с трехсторонним заявлением от 9 ноября. В заявлении есть лишь одно упоминание о коридоре - Лачинском, который более месяца незаконно блокируется Азербайджаном. А угрозы открыть коридор силой еще раз наглядно демонстрируют нарушение Азербайджаном принципа неприменения силы или угрозы силой, играющего ключевую роль в международном праве, а также абсолютное неуважение официального Баку в отношении договоренностей, достигнутых при участии международных посредников. В очередной раз мы должны констатировать, что действия, воинственная риторика и максималистские подходы азербайджанского руководства серьезно угрожают возможности достижения мира и стабильности на Южном Кавказе>, - продолжил официальный представитель внешнеполитического ведомства РА.

Президент Азербайджана также раскритиковал Евросоюз за решение об отправке новой гражданской миссии на границу Армении с Азербайджаном без согласования с Баку. Как отметил Унанян, Армения высоко ценит роль завершившейся 19 декабря 2022 года миссии ЕС в укреплении стабильности и безопасности в регионе и предотвращении новых агрессий против Армении. <Мы также выразили готовность продолжить взаимовыгодное сотрудничество с ЕС в контексте осуществления новой наблюдательной миссии ЕС на суверенной территории Республики Армения. Нам непонятно недовольство президента Азербайджана. Ведь, повторим, речь идет о возможности выполнения миссии на суверенной территории Республики Армения. Судя по всему, азербайджанская сторона опасается, что новая миссия ЕС станет препятствием для начала новой агрессии против суверенитета и территориальной целостности Республики Армения, опасность которой остается очень высокой>, - сказал он.

Тем не менее, официальный представитель внешнеполитического ведомства РА не считает переговоры завершенными. <В декабре 2022 года мы представили азербайджанской стороне наши предложения по урегулированию отношений с Азербайджаном или, как принято говорить, проект мирного договора, и теперь ждем их ответа>, - заключил Ваан Унанян.

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