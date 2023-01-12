Четверг, 12 Января 2023 19:09

АрмИнфо.По вопросам безопасности, политического и регионального значения между Ереваном и Тбилиси есть взаимопонимание, обусловленное многовековыми связями между двумя народами. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 12 января в Ереване на 12-м заседании армяно-грузинской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству.

Как сообщает пресс-служба правительства РА, премьер-министр с удовлетворением отметил, что повестка нынешнего заседания достаточно насыщена и включает различные сферы двустороннего сотрудничества: транспорт, связь, энергетика, информационные технологии, здравоохранение, туризм, сельское хозяйство, наука, образование, охрана окружающей среды, и т.д. <Уверен, что достигнутые в рамках заседания договоренности будут успешно реализованы, придав армяно-грузинским отношениям новое качество и содержание>, - сказал он.

Согласно информации, в ходе заседания были обсуждены вопросы, связанные с дальнейшим углублением и расширением сотрудничества двух стран в различных сферах. В частности, речь шла о совместных программах в сферах торговли, энергетики, инфраструктуры, промышленности, туризма, образования и культуры.

По итогам встречи Никол Пашинян и Ираклий Гарибашвили подписали соглашение между Республикой Армения и Грузией о взаимных безвизовых поездках граждан двух государств. Также был подписан протокол заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.