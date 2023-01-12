Четверг, 12 Января 2023 18:26

АрмИнфо.IDBank и Idram подвели итоги декабрьской программы «Сила одного драма». Таким образом, собранная в декабре сумма составила 3.531.799 драмов, которая была переведена в Фонд здоровья детей Армении, тем самым оказав поддержку детям с проблемами со здоровьем.

Уже известно имя январского бенефициара инициативы. В течение января один драм от платежей, совершенных через приложение Idram&IDBank, терминалы компаний, а также онлайн-платформы IDBanking.am и Idram.am будет переведен на образовательную программу «Талентум» фонда «Музыка для будущего».

Цель программы «Талентум» – выявить талантливых музыкантов, обучить и развить их. В результате у нас будут музыканты, соответствующие международным стандартам и представляющие армянскую культуру во всем мире. По словам директора фонда «Музыка во имя будущего» Анны Тер-Овакимян, отрадно, что банковская система, учитывая необходимость реализации культурно-образовательных программ, оказала ощутимую поддержку программе «Талентум». «Это также положительный и вдохновляющий импульс, что благодаря «Силе одного драма» тысячи граждан смогут внести свой вклад и участвовать в музыкальном будущем Армении, просто совершая платежи. Небольшой вклад каждого — это возможность для реализации больших мечтаний талантливых молодых музыкантов».

По словам руководителя отдела по коммуникациям IDBank-а Татевик Вардеванян, сама программа создает прекрасную возможность для талантливой молодежи получить полноценное музыкальное образование и стать музыкантами международного уровня, имея возможность выступать на больших сценах. А инициатива «Сила одного драма» продолжает поддерживать фонды, которые делают все возможное для развития нашей страны. А инициатива «Сила одного драма» продолжает поддерживать фонды, которые способствуют развитию нашей страны.Сегодня любой желающий может стать послом доброй воли «Силы одного драма», не тратя при этом ни драма, просто совершая платежи через приложение Idram&IDBank, терминалы компаний, а также онлайн платформы IDBanking.am и Idram.am.