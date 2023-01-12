Четверг, 12 Января 2023 17:54

АрмИнфо.Адресованный властям Арцаха призыв премьер-министра Армении Никола Пашиняна воздерживаться от заявлений, способных привести к нагнетанию ситуации, является продолжением трусливой политики. Об этом 12 января журналистам заявил третий президент РА Серж Саргсян.

По его словам, речь идет о бездумной политике. <В любом случае власти и народ Нагорного Карабаха тверды в своем решении. Правители Армении же в очередной раз заявили, что являются гарантами безопасности Арцаха, но эти заявления как бы ни то, ни се. Посмотрим, как будут развиваться события", - сказал третий президент.

Отметим, что сегодня Серж Саргсян принял участие в очередном заседании суда по так называемому <дизельному делу>.