Четверг, 12 Января 2023 17:50

АрмИнфо. С 12 по 14 января по приглашению своего армянского коллеги Аллена Симоняна в Армению с официальным визитом прибывает председатель Национального собрания Франции Яэль Брон-Пив.

Как сообщает пресс-служба посольства Франции в РА, ее будет сопровождать делегация французских депутатов, занимающихся армяно-французскими отношениями. Цель визита - укрепить связи между двумя парламентами и подтвердить солидарность Франции с Арменией в нынешних сложных условиях.

Спикер НС встретится со своим армянским коллегой, премьер-министром РА Николом Пашиняном и министром иностранных дел РА Араратом Мирзояном.

Брон-Пив посетит Мемориальный комплекс жертв Геноцида армян и встретится с представителями гражданского общества. Она также посетит Дом солдата и Французский университет в Армении.