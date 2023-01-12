Четверг, 12 Января 2023 17:49

АрмИнфо.В 2022 году ситуация с правами человека в Азербайджане не улучшилась. В мае власти освободили более 20 человек, заключенных в тюрьму по политически мотивированным и сфабрикованным обвинениям.

Но, по меньшей мере 30 человек остались неправомерно заключенными, в то время как власти продолжали преследовать его критиков и других несогласных. Об этом говорится в отчете международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) за 2022 год.

Отмечается, что ограничительные законы по-прежнему препятствовали независимой деятельности неправительственных организаций (НПО).

"К другим постоянным проблемам с правами человека относятся систематические пытки и жестокое обращение в местах содержания под стражей, а также ограничения свободы СМИ. В июле, на фоне энергетического кризиса, вызванного вторжением России в Украину и ее манипуляциями с поставками углеводородов в страну, Европейский Союз подписал соглашение с Азербайджаном, направленное на увеличение экспорта газа из страны в Европу. ЕС не использовал продолжающиеся переговоры по широкому двустороннему соглашению для обеспечения улучшения прав человека", - пишут авторы отчета.

"К другим постоянным проблемам относятся пытки и жестокое обращение в местах заключения, а также ограничения свободы СМИ. Власти продолжали использовать ложные обвинения в хранении наркотиков для ареста политических активистов, критикующих правительство. Во многих случаях задержанные сообщали о жестоком обращении в полиции.

В феврале президент Ильхам Алиев подписал закон "О медиа", который ограничивает независимость медиа, запрещая нерезидентам владеть СМИ и требуя от журналистов наличия высшего образования, официального контракта и трехлетнего опыта, для получения аккредитации. Власти используют обвинение в клевете, чтобы заставить замолчать критиков правительства. По данным независимой группы по мониторингу СМИ Института прав медиа, в 2022 году прокуратура потребовала тюремного заключения по 11 делам о диффамации, возбужденным в порядке частного обвинения. Суды осудили не менее четырех человек за их публикации. По данным Института прав медиа, их преследовали "за мнения или статьи по вопросам, представляющим общественный интерес"", - пишут авторы отчета.

Вместе с тем, в HRW коснулись агрессии Азербайджана в отношении Армении. Правозащитники констатируют, что бои между армянскими и азербайджанскими войсками вспыхнули в середине сентября, когда Азербайджан вторгся в Армению. "Эти боевые действия стали одним из нескольких нарушений перемирия 2020 года, достигнутого при посредничестве России и положившего конец боевым действиям из-за неурегулированной войны в Нагорном Карабахе. Отдельные случаи военных действий продолжали угрожать безопасности и средствам к существованию гражданских лиц, проживающих или работающих в селах Нагорного Карабаха и нескольких прилегающих районах, а также вдоль армяно-азербайджанской границы, в результате чего в Нагорном Карабахе погибли по меньшей мере трое мирных жителей армянского происхождения.На видео, подлинность которого подтверждена Хьюман Райтс Вотч, показана внесудебна я казнь не менее семи армянских солдат, по всей видимости, азербайджанскими войсками во время этих боев", - подчеркнули в Организации.