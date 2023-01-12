Четверг, 12 Января 2023 17:43

АрмИнфо.Наша задача на данный момент реорганизовать Совет Госуниверситета им. В.Брюсова, поскольку там были серьезные проблемы, которые ставят под сомнение доверие к деятельности Совета ВУза. Об этом в ходе брифинга журналистам заявила министр образования, науки, культуры и спорта Армении (МОНКС) Жанна Андреасян.

Она пояснила, что возбужденные уголовные дела (Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по признакам хулиганства в ходе выборов ректора Госуниверситета им.В.Брюсова, а также фальсификаций, допущенных во время заседания совета попечителей ВУЗа - Ред.) касаются допущенных ошибок, которые получат оценку со стороны правоохранительных органов. <Будет образован новый Совет, который обеспечит нормальную деятельность ВУЗа. Это наша сверхзадача>, - сказала Андреасян.

На вопрос о целесообразности назначения Давида Гюрджиняна на должность ректора ВУЗа, в том случае, что последний выступает за объединение Университета Брюсова с Педагогическим университетом и Институтом физкультуры и спорта , Андреасян отметила, что объединение ВУЗов это серьезная политика, закрепленная программе развития МОНКС до 2030г, <Это уже действующий закон. По этой части работы начались не только что, а соответствующие обсуждения идут в течение лет. Думаю, мы найдем лучшие решения>, - подчеркнула министр.

Напомним, что 9 декабря на заседании Попечительского совета ВУЗа состоялось тайное голосование по избранию ректора Государственного университета им.В.Брюсова. На пост ректора были выдвинуты кандидатуры Карине Арутюнян (ректор ВУЗа с 2017 года) и Давида Гюрджиняна. В ходе тайного голосования 12 голосами <за> ректором Университета была переизбрана Карине Арутюнян, за кандидатуру Гюрджиняна проголосовали 8 человек. Протокол, согласно которому ректором стала Карине Гюрджинян, подписали все члены Счетной палаты. На заседании Попечительского совета председательствовал тогдашний вице-премьер Армении Амбарцум Матевосян. Однако протокол по сей день не был подписан главой Попечительского совета. В этой связи 22 декабря ВУЗ письменно обратился к премьер-министру РА и министру образования, науки, культуры и спорта Армении для утверждения результатов выборов. К письму были прикреплены протокол Счетной комиссии, список членов Попечительского совета, протокол заседания, подписанный секретарем Совета, видеозапись заседания. Примечательно, что 12 декабря министр образования, науки, культуры и спорта Армении Ваграм Думанян и вице-премьер Армении Амбарцум Матевосян подали прошение об отставке.