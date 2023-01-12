Четверг, 12 Января 2023 17:43

АрмИнфо. В октябре 2022 года в Праге Пашинян ( премьер РА- ред.) окончательно и официально согласился признать Арцах частью Азербайджана, без возможности его отделения. Об этом заявил тюрколог, кандидат исторических наук Варужан Гегамян.

По его словам, после этого ни одна из сторон-посредников, включая Россию или Иран, больше не может ставить вопрос о том, что Арцах находится вне Азербайджана.

"Потому что де-факто лидер РА как официальный представитель армянской стороны заявил, что "мы", то есть армяне, за то, чтобы Арцах был в составе Азербайджана. Это факт. Факт, а не мнение. Вот и все", - написал эксперт на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, а теперь, с одной стороны, идет обсуждение технической стороны полной реализации этой передачи, а с другой - действия по нейтрализации или предотвращению возможного восстания в Армении (ужесточение закона о незаконное оружие, новые и другие диктаторские законы, нападения на АРФД, лишение народных депутатов мандатов и др.).

"Такова вся картина. Скажу больше, следующий шаг будет точно таким же, только быстрее с Сюником. Единственный выход - снятие де-факто протурецкого правительства, без всяких "но"", - подчеркнул эксперт.

При этом он выразил убеждение, что если власти Арцаха, вместо прямых и четких обвинений, и дальше будут туманно обвинять капитулянта, то через несколько месяцев окажутся либо в бакинской тюрьме, либо в Ереване - в качестве бездомного бывшего чиновника