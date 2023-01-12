Четверг, 12 Января 2023 17:41

АрмИнфо.В МИД Армении прокомментировали заявление Секретариата ОДКБ.

Согласно сообщению МИД РА, пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Армении Ваан Унанян на просьбу дать оценку заявлению Секретариата ОДКБ относительно отказа Арменией от учений Организации на своей территории, в частности, отметил: "Прежде всего, хотелось бы отметить, что в компетенцию Секретариата, как рабочего органа ОДКБ, не входит толкование заявлений высшего органа организации - членов Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Государства-члены ОДКБ не ждут от Секретариата понимания своих действий и решений. Задачи Секретариата четко определены в уставных документах Организации. Секретариат является рабочим органом организационного, информационного, аналитического и консультативного обеспечения деятельности органов Организации.

Призываем новоназначенного Генерального секретаря Организации провести тщательное изучение по факту комментария Секретариата, чтобы не допустить его повторения". Отметим, что 11 января в ответ на вопросы СМИ в Секретариате ОДКБ заявили, что: "Утвержденным Советом министров обороны и Комитетом секретарей советов безопасности Планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2023 год предусмотрено проведение учения с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2023" на территории Республики Армения. Необходимость проведения этого учения в текущем году на армянской земле было также ранее подтверждено в Ереване.

В настоящее время, официально уведомлений от армянской стороны об отмене данных учений в соответствии с установленным в Организации порядком Секретариат ОДКБ не получал. Мы с пониманием относимся к сложившейся сегодня ситуации в Республике Армения, которая не может позволить в текущем году полноценно провести запланированные миротворческие учения ОДКБ".

Вчера же, поздно вечером в Минобороны Армении сообщили, что направили уведомление в ОДКБ 5 января.