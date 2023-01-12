Четверг, 12 Января 2023 17:40

АрмИнфо. Власти РА не вмешиваются в переговоры по разблокированию Лачинского коридора, поскольку не исключают, что он был специально закрыт для того, чтобы получить аналогичный коридор через территорию Армении. Об этом 12 января журналистам заявил председатель Национального Собрания РА Ален Симонян.

По его словам, власти Арцаха должны поговорить по этому вопросу напрямую с Азербайджаном. <Власти Арцаха имеют возможности вести напрямую переговоры с Азербайджаном, тем более, что сами занимаются этим вопросом>, - отметил спикер, добавив, что любое решение Арцаха будет поддержано властями Армении. <Непонятна ситуация, при которой из Степанакерта раздаются голоса о несогласии с позицией Еревана. Когда ты выступаешь стороной диалога, о каком несогласии может идти речь?>, - вопрошал спикер.

Он отметил, что власти Арцаха по тому или иному вопросу находятся в непосредственной связи с представителями Азербайджана и российских миротворческих сил. Тем более, как отметил Симонян, Азербайджан, поняв сложность контактов с россиянами, пошли на прямые контакты со Степанакертом, которые продолжаются. <В данный момент эти контакты несколько уменьшились, но они имеют место, есть люди, которые ведут переговоры, и эта связь уже продолжительное время имеется>, - сказал председатель НС. Он добавил, что в случае, если Ереван предпримет попытку повести переговоры по Лачинскому коридору, тем самым, появятся аргументы о том, что Армения нарушает положения трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Не исключено, что Лачинский коридор закрыт для того, чтобы заставить Армению предоставить Азербайджану коридор по своей территории. <Да, мы будем делать все возможное для того, чтобы Лачинский коридор открылся, но не намерены вступать в дискуссии по новым процессам, и ставить под сомнение положения трехстороннего заявления, что я считаю было бы неправильным шагом. В противном случае, Азербайджан, используя армян Арцаха в качестве заложников, попытается кусок за куском требовать земли Армении>, - отметил глава законодательного органа.

Он заметил, что власти Азербайджана, скорее всего, не пойдут на переговоры с участием госминистра Арцаха Рубена Варданяна, исходя из заявлений последнего. <Я не буду называть имен переговорщиков от Арцаха, но они есть>, - сказал спикер.

Говоря о заявлении президента Азербайджана Ильхама Алиева о необходимости возвращения азербайджанских беженцев в Армению, Симонян указал на армянских беженцев из Баку, Сумгаита, других городов Азербайджана. <И сколько бы глава Азербайджана не пытался представить ту ситуацию в выгодном для себя свете, он всегда должен помнить, что азербайджанцы, покинувшие Армению по причине войны, никогда не подвергались резне и убийствам, как это было в Сумгаите, Баку и других городах >, - подчеркнул спикер.

Он также указал и на пассивность российских миротворцев, которые, по словам Симоняна, ничего не говорят предметно.