Четверг, 12 Января 2023 17:38

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 13 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 частные дома 1-16 на улице Саркавага, 1-15 на 1-ом переулке, 1-6А на 2-ом переулке, жилой дом 8/2 и частный дом на 3-ем переулке Саркавага, жилой дом 1/8 на Тбилисском шоссе, частные дома 1-24 в кв. “Канакер”, частые дома 1-43 на 1-ой улице, 17 на 4-ой улице Канакера, частные дома 9/3, 20 на 2-ом переулке Канакера, жилые дома 2/13, 5/1, 5/2 и частные дома 2/4, 2/15, 2/19, 14 на улице Асратяна, жилой дом 7 на 3-ем тупике Улнеци, частные дома 141/4, 141/7 на улице Улнеци, частный дом 2/2 на 2-ой улице Лепсуса, частные дома 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 на улице П.Севака, частные дома 1-37 на улице Агаси;

11:00-15:00 жилые дома 125А, 127 на улице Г.Маари;

в Араратской области:

10:00-14:00 частные дома на улицах Абовяна, Ханджяна, Шаумяна в городе Арарат; частично улица Араратяна в городе Веди;

10:30-16:00 села Азатаван, Баграмян, Беркануш, Бурастан, Далар, Димитров, Масис, Мргаван, Шаумян; частично улицы С.Акобяна, Баграмяна, Аветисяна, частично трасса Ереван-Ерасх, абоненты (не являющиеся жильцами) 93, 96 на улице Маркса, 105 на улице Атарбекяна, 159 на улице Мясникяна в городе Араташат;

11:00-16:00 частично село Хнаберд;

12:00-14:00 села Даштаван, Дарбник, Зорак, Низами;

в Котайкской области:

11:00-14:00 села Арагюх, Бужакан, Зораван, Сараландж и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственники “М.Геворгян”, “Г.Петросян”, ‘Самвел Амирханян”, “Анаит Варданян”, “К.Пилоя”, “З.Карапетян”, ‘М.Арутюнян”, “А.Варданян”, “Г.Багдасарян”, “Алхалиа”, ООО “Алреями Фарм”, станции операторов “Юком”, “Виваселл-МТС”, ОАО “Зораван”, ЗАО “Наирян”;

11։30-15։30 село Камарис и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-1700 частично квартал “М.Мкртчян” в селе Ариндж; частично квартал “Багреванд” в Джрвеже;

в Гегаркуникской области:

11:00-14:00 улицы В.Амбардзумяна, Гая, Андраника, Чаренца, Тиграна Меца, Исакова, Ованнеса Арзояна, А.Товмасяна, Туманяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), общинный муниципалитет Вардениса, ООО “Маквич”, станции операторов ‘Телеком Армения”, “Виваселл-МТС”, “Юком” в общине Варденис;

в Лорийской области:

11:00-15:00 села Лернапат и Алавар;

12:00-17:00 села Катнарат, Катнахбюр, Урасар, Арманис.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 14 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 абоненты-жильцы жилых домов 3-17 на улице Хоренаци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 127, 296, 302 на пр. Аршакуняца, частные дома на пр. Аршакуняца, частные дома на улице Ширака, частные дома на улицах 6, 14, 16 в кв. “Неркин Шенгавит”; частные дома на 2-ом переулке 14-ой улицы Неркин Шенгавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 5, 5/3, 10, 11 в кв. “Канакер ГЭС”, частные дома 5-11 в кв. “Канакер ГЭС”, частные дома 5/9, 5/162, 14/5 на улице Гапанцяна;

11:00-17:00 жилые дома 1-17, 23-30, 31, 32, 33-44, 46, 48, 51, 52, 53, 58, 59 на улице Г.Аветисяна, 18-22, 45, 47, 49, 50 на улице Караханяна, ясли-детские сады NN21, 116, 117, школа N88 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 7-ом Норкском массиве;

в Араратской области:

10:00-14:00 частично улицы Комитаса, Ханджяна, Шаумяна в городе Арарат;

12:00-14:00 частично села Зорак, Даракерт; села Норабац и Саят-Нова; частично квартал “Каяран”, 2-ой квартал в городе Масис;

11:00-16:00 частично села Верин Арташат и Хнаберд;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00 частично улица Алавердяна в городе Вайк;

в Котайкской области:

11:00-16:00 садоводческая компания “Птгни” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), воинская часть, ООО “Юкадо”, “Арцив”, “Амур Авагян”, садоводческая компания “Птгни-2”, ООО “Саранист”, “А.Авагян”, “Ай Навт”, “Оазис”, “Ангар”, “Клеопатра”, “Этеард Брабион”, “Амелия”, “Г.Овсепян”, п/к ‘Гегард”, квартал “Герезманнер”, садоводческая компания “Кимиагорц”, ООО “Онира клаб”, “Птгни Арцив-2”, коньячный комбинат в селе Балаовит; село Балаовит и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично села Гетаргел и Птгни;

11:00-17։00 частично квартал “М.Мкртчян” села Ариндж.