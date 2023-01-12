Четверг, 12 Января 2023 15:26

АрмИнфо. Правительство Армении 12 января на очередном заседании одобрило подписание подписание соглашения между Республики Армения и Правительством Лаосской Народно-Демократической Республики об отмене визового режима для лиц, имеющих дипломатические и служебные/официальные паспорта.

Как отмечается в пояснении к документу, дипломатические отношения между правительствами Республики Армения и Лаосской Народно-Демократической Республики были установлены в 1998 году. 21 апреля. Подписание соглашения будет способствовать расширению сотрудничества в различных сферах, в частности, развитию официальных взаимных визитов. В последнее время значительно активизировались политические контакты между дипломатами двух стран, а также ожидается создание регулярного формата политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Республики Армения и Китайской Народной Республики.

Республика Армения имеет безвизовый режим с дипломатическими (официальными/служебными) паспортами с 8 странами региона (Республика Индонезия, Республика Корея, Республика Индия, Монголия, Китайская Народная Республика, Социалистическая Республика Вьетнам, Республика Сингапур, Республика Филиппины). В то же время ведется соответствующая работа по подписанию таких соглашений с другими государствами региона