Четверг, 12 Января 2023 15:23

АрмИнфо.Армянский паспорт занял незавидное 79-ое место в Индексе паспортов мира, который составляет консалтинговая компания Henley & Partners.

Интересно отметить, что самым сильным паспортом среди действующих и бывших стран СНГ является паспорт Украины - у него 36 позиция в Индексе (144 страны) и Молдовы - 47 позиция (121 страна). Как отмечает ресурс Frank Media, популярные у российских релокантов 2022 года страны в основном занимают позиции ниже РФ, чей паспорт, занимающий 49 позицию, дает его обладателям безвизовый или облегченный - с визой по прибытию - доступ к 118 странам. Например, Грузия на 50-ой строке со 116 безвизовыми направлениями, Турция - на 52-ом месте со 110 странами, Казахстан - на 70-м месте с 76 странами, Армения на 79-ой строке (66 стран), Узбекистан на 85-ой (59 стран).

Больше всего стран открыто для обладателей паспортов Японии - 193 страны из 227. Паспорт этой страны возглавляет рейтинг самых сильных паспортов мира по числу безвизовых направлений. Сингапур и Южная Корея заняли второе место с результатом 192 безвизовых направления. Третье место у Германии и Испании - 190 стран. В топ-10 стран находятся также большинство стран ЕС, Великобритания, США, Канада, Австралия и Новая Зеландия. Анализ экспертов Henley & Partners указывает на связь между силой паспорта и экономическим влиянием страны. Однако доля национального ВВП в мировом не является показателем экономической силы паспорта, заключают они. Например, США и Китай обеспечивают 25% и 19% мирового ВВП соответственно, но владельцы американских паспортов могут получить безвизовый доступ к еще 43% мирового ВВП, в результате чего их общая доля достигает 68%. В то время как владельцы китайских паспортов могут получить безвизовый доступ только к дополнительным 7%, в результате чего их общий показатель составляет всего 26% мирового валового внутреннего продукта.

Экономическая свобода достигается за счет экономической мобильности и безвизового доступа к странам с аналогичной или более стабильной экономикой, пришли к выводу аналитики Henley & Partners. Именно мобильность позволяет снижать риски и увеличивать прибыть за счет доступа к более стабильным экономикам.

Как отмечают независимые наблюдатели в Армении, ни постреволюционная демократичность страны, ни открытость ее экономики перед внешним миром так и не дали гражданам Армении никаких преференций. Безвизовый режим со странами ЕС, обсуждаемый вот уже более десятка лет, стране так и не был предоставлен. А рейтинг армянского паспорта остался на уровне паспортов Намибии и Туниса. Все это свидетельствует о существенных пробелах в работе МИД Армении.