Четверг, 12 Января 2023 15:22

АрмИнфо.Граждане Армении и Грузии смогут пересекать границу по идентификационным картам, без предъявления паспортов. Подписание межгосударственного соглашения <О путешествиях граждан Армении Грузии между двумя государствами без въездной визы> было одобрено на заседании правительства 12 января.

Как заявил глава МИД Арарат Мирзоян, укрепление особых отношений с соседней Грузией - один из приоритетов для Еревана. Налажены интенсивные контакты между всеми ведомствами на различных уровнях, а также активные деловые контакты.

Мирзоян напомнил, что в 2019 году Грузию посетили 1 млн 365 тысяч граждан Армении, выразив надежду на то, что после пандемии эта динамика восстановится.