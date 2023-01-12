Четверг, 12 Января 2023 15:21

АрмИнфо.Москву, безусловно, беспокоят наметившиеся в последние недели негативные тенденции в отношениях между Баку и Ереваном, активизация резкой риторики обмена обвинениями, что сопровождается ростом напряженности в регионе. Об этом 12 января в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Мы призываем азербайджанскую и армянскую стороны проявить добрую волю, и совместно искать компромиссы. Мы будем оказывать этому всяческое содействие", - сказала российский дипломат.

Захарова отметила, что сегодня она уже высказала позицию российской стороны относительно "противоречивых высказываний лидера Армении по вопросу выработки мирного договора с Баку".

"Хотели бы еще раз подчеркнуть, что, к сожалению, армянская сторона упустила хорошую возможность провести очередной раунд переговоров с азербайджанцами 23 декабря в Москве. Использовать эту встречу для обсуждения проблемных сюжетов, в том числе и ситуацию вокруг Лачинского коридора", - отметила официальный представитель российского МИД.

Захарова подчеркнула, что, тем не менее, предложения российской стороны остается в силе и Москва готова предоставить площадку для переговоров глав МИД Армении и Азербайджана.

При этом российский дипломат отметила, что в ходе общения с журналистами 10 января армянский лидер сделал много других примечательных заявлений. По ее словам, в частности и по ОДКБ, что было прокомментировано в Кремле. "Очевидно, что в данном вопросе, Армения продолжает действовать из тех приоритетных задач, которые стоят перед ее Вооруженными силами, принимая во внимание текущую обстановку", - сказала дипломат. В этом ключе она напомнила, что ив прошлом году МО Армении не выделял контингент для участия в совместных учениях ОДКБ в Казахстане.

"Это, безусловно, создает определенные трудности для союзников, вынуждая перекраивать согласованные по линии оборонных ведомств планы", - сказала она, добавив, что такая работа уже ведется и выразила надежду, что будут найдены оптимальные решения по эффективной подготовке миротворцев ОДКБ в этом году.

Отметим, что 10 января в ходе пресс-конференции премьер- министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не считает целесообразным проводить учения ОДКБ в республике в 2023 году и в "этих условиях". По словам премьера, есть некоторое недоразумение на этот счет, так как министр обороны Армении уже проинформировал Объединенный штаб ОДКБ, что армянская сторона не считает целесообразным проводить учения в этом году в Армении. "Эти учения, по крайней мере в этом году, не состоятся", - заявил Пашинян.

Кремль уже отреагировал на заявление Пашиняна по части ОДКБ, отметив, что Москва будет прояснять этот вопрос с Ереваном.