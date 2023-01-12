Четверг, 12 Января 2023 15:20

АрмИнфо.Блокирование территории Арцаха является не только проблемой армянского народа, но и проблемой всего цивилизованного международного сообщества. Об этом 12 января в ходе телемоста Степанакерт-Ереван, посвященного месячной блокаде Арцаха со стороны Азербайджана, заявил министр иностранных дел Арцаха Сергей Газарян.

По его словам, уже более месяца республика находится в осаде, что привело к гуманитарным проблемам и разделению семей. В основном,

соотечественники из Арцаха размещены в городе Горис в Армении. Те же граждане, которые имеют проблемы со здоровьем, размещены в Ереване, где получают соответствующее лечение. В целях решения возникших проблем, идет активная работа с рабочей группой, созданной в Армении.

Министр указал также на реакцию международного сообщества, призывающего решить проблему. В первую очередь, речь идет о созванной по инициативе Армении заседание Совета безопасности ООН, на котором прозвучали конкретные адресные заявления в адрес Азербайджана с требованиями о разблокировании Арцаха. В частности, подобные заявления прозвучали от представителей Франции, США, Ирландии и других стран. С требованиями о разблокировании выступили и международные организации, такие, как Human Rights, Freedom House, Amnesty International и другие.

В свою очередь, директор Республиканского медицинского центра Арцаха Мгер Мусаелян сообщил, что в республике испытывается дефицит лекарственных препаратов, которые поступают из Еревана. Дефицит препаратов окажет отрицательное воздействие на здоровье граждан Арцаха. При содействии Международного Комитета Красного Креста появилась возможность перевезти 16 больных в различные медицинские центры Армении. Во всех медицинских центрах Арцаха остановлен процесс хирургических вмешательств в целях экономии лекарственных препаратов для лечения наиболее острых заболеваний. В обычные дни в Республиканском центре ежемесячно проводилось 250 операций. В дни блокады проведены 92 операции. В республике насчитывается также 93 ребенка, страдающих бронхиальными заболеваниями, которые нуждаются в стационарном уходе, 88 детей страдают эпилептическими заболеваниями, 16 детей - сахарным диабетом, 47 детей - сердечнососудистыми заболеваниями. После 12 декабря все эти дети, по сути, лишены возможности для получения необходимой медицинской помощи.

Как отметил государственный министр Арцаха Рубен Варданян, сегодня Арцах столкнулся с многочисленными проблемами, связанными с образованием, здравоохранением, социальным обеспечением. Азербайджан, заявляя об отсутствии проблем, по сути, лукавит. Арцах столкнулся с реальным гуманитарным кризисом. По данным азербайджанской стороны, продолжил государственный министр, за истекший месяц в Арцах якобы были переправлены 400 автомашин, но в обычные дни в Арцах ежедневно прибывало вдвое больше автомашин, чем за весь истекший месяц. Практически в каждой семье, оказавшейся разделенной, имеются серьезные проблемы. Но, тем не менее, отметил Рубен Варданян, народ республики вместе со всеми государственными институтами, проявляя высокий дух и самосознание, продолжают оказывать сопротивление давлению со стороны Баку. <Это борьба не только против блокады, но и борьба за наши права, за наше право жить на своей земле, в соответствии с нашими ценностями и нашими законами, чтобы не жить под диктатом других. Эти условия встречают полное понимание и единство среди граждан Арцаха, и дух арцахцев растет изо дня в день>, - заявил государственный министр. -