Четверг, 12 Января 2023 15:19

АрмИнфо.Российский и армянский народы связывают крепкие узы дружбы, которые уходят корнями в глубину истории. Об этом 12 января в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на просьбу дать оценку армяно-российским отношениям.

"Мы настроены и впредь всемерно укреплять как двусторонние отношения, так и взаимодействие в общих интеграционных объединениях, таких как ОДКБ, ЕАЭС, СНГ. На этом фоне заявления из Еревана, будто цитата: "Российское присутствие создает некие угрозы безопасности Армении" - это абсурд", - сказала Захарова.

В этом ключе она напомнила, что десятилетиями российские военные, пограничники вносят значимый вклад в обеспечение безопасности Армении, охраняют ее рубежи.

"Это объективная реальность, которую невозможно отрицать. Притом, ранее, нынешнее руководство Армении публично заявляло, что военное присутствие России соответствует армянским национальным интересам. А вот авантюристы, призывающие указать нашим военнослужащим на дверь, явно не отдают себя отчета в реальных последствиях такого шага", - резюмировала Захарова.

Отметим, что 10 января премьер-министр РА в ходе пресс-конференции заявил, что Азербайджан в последнее время в ходе контактов с западными странами объясняет свои деструктивные действия против Армении тем, что якобы Ереван вместе с Москвой планируют совместную агрессию против Баку, именно поэтому, дескать, азербайджанская сторона предпринимает "превентивные меры".

По мнению Пашиняна, доводы Азербайджана абсурдны, с другой стороны, на фоне украинских событий такие нарративы вызывают определeнный интерес на Западе. "И армянская сторона обращает внимание российских коллег на это обстоятельство, констатируя, что в условиях молчания России получается любопытная ситуация - военное присутствие России в Армении не только не гарантирует безопасность последней, но и наоборот, создаeт угрозы для республики", - добавил он.

Добавим также, в последнее время западноориентированный Национальный демократический полюс периодически проводит акции протеста перед посольство РФ в РА и перед 102-ой российской военной базе в Гюмри, с требованием вывести российские воска из Армении.