Четверг, 12 Января 2023 15:18

АрмИнфо. Москва продолжает работу по полному разблокированию Лачинского коридора в соответствии с заявлением лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года. Об этом 12 января в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что по линии МВД РФ, Минобороны и командования российского миротворческого контингента предпринимаются последовательные шаги для деэскалации.

"Необходимо найти решение, приемлемое для всех сторон. В настоящее время по коридору проходят колоны с гуманитарной помощью. Хотелось бы еще раз отметить, что мы рассматриваем как неприемлемые публичные выпады и провокации против наших миротворцев. Они являются гарантами мира в этом регионе", - сказала Захарова.

По ее убеждению, такие действия способны нанести существенный вред процессу армяно- азербайджанской нормализации.

"А что касается проекта заявления Совбеза ООН для прессы, в котором речь шла о Лачинском коридоре, то подробные разъяснения были даны постпредством РФ в Нью- Йорке. Было подчеркнуто, что несмотря, на наш конструктивный настрой, французские авторы документа проигнорировали преобладающее большинство предложений российской стороны. Наши западные коллеги не нашли в себе даже мужества изложить в тексте фактологию. В частности, упомянуть о заявлении лидеров Армении, России и Азербайджана, которые являются фундаментальными базисами армяно-азербайджанской нормализации", - сказала она.

При этом Зхарова подчеркнула, что Москва, в любом случае, намерена заниматься не популизмом, а предметной работой по урегулированию ситуации вокруг Лачинского коридора.

В тоже время, касаясь вопроса делимитации армяно-азербайджанской границы, Захарова отметила, что Россия последовательно поддерживает деятельность профильной двусторонней комиссии. "Готовы оказывать всяческое содействие в ее работе, в том числе путем предоставления картографических материалов. Прогресс на этом направлении позволит эффективно решить спорные вопросы на земле. Разблокированием транспортных и экономических коммуникаций в регионе занимается соответствующая трехсторонняя рабочая группа под сопредседательством вице-премьер-министров Армении, России и Азербайджана", - напомнила дипломат, добавив, что под ее эгидой проделана серьезная подготовительная работа, требуются дополнительные совместные усилия для перевода их в практическую плоскость.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР уже практически месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию. Всё это происходит на фоне молчаливого поощрения цивилизованным сообществом этих антигуманных действий Азербайджана, вопреки столько красиво распиаренных и пропагандируемых Западным миром общечеловеческих ценностей. С 9 января, Арцах лишился возможности получать электроэнергию из Армении, из-за деструктивных действий Азербайджана. Добавим также, что это традиционные методы действия Азербайджана, которые в декабре на три дня лишил Арцах газа