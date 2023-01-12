Четверг, 12 Января 2023 13:40

АрмИнфо.Продолжающаяся на протяжении месяца блокада Арцаха и его 120-тысячного населения со стороны Азербайджана является самым масштабным после прекращения 44-дневной войны нападением на народ республики. Об этом говорится в заявлении МИД Арцаха.

Согласно источнику, 12 декабря 2022 года азербайджанские власти, грубо нарушив положения трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, перекрыли Лачинский коридор, соединяющий Арцах с Арменией и внешним миром. В результате в республике с каждым днем обостряется нехватка предметов первой необходимости, медикаментов, продовольствия и топлива. В целях усиления разрушительного эффекта блокады Азербайджан перекрыл подачу газа в Арцах, поступающего через оккупированную Азербайджаном территорию из Армении. В последующем газоснабжение было восстановлено, однако 9 января 2023 года была прекращена подача электроэнергии из Армении в связи с аварией на единственной высоковольтной линии Горис-Степанакерт, также проходящей по оккупированной Азербайджаном территории. До сегодняшнего дня Азербайджан преднамеренно препятствует проведению аварийно-восстановительных работ, что свидетельствует о предумышленности его шагов.

<Таким образом, действия Азербайджана поставили Арцах с его 120-тысячным населением на грань гуманитарной катастрофы. Блокада Арцаха является прямым продолжением военной агрессии против Республики Арцах и его народа, развязанной Азербайджаном в 2020 году при прямом участии Турции и террористических организаций из Ближнего Востока. Не сумев изгнать народ Арцаха со своей родины военным путем, Азербайджан на протяжении более двух лет после установления режима прекращения огня продолжает предпринимать последовательные попытки добиться своих преступных целей менее очевидными, но не менее бесчеловечными методами. Совокупность шагов, предпринимаемых Азербайджаном, и официальных заявлений его высшего руководства, раскрывающих реальные намерения Баку, указывает на то, что блокада Республики Арцах является очередным инструментом азербайджанской политики, направленной на уничтожение народа Арцаха. Путем предумышленного создания невыносимых жизненных условий Азербайджан преследует цель разрушить общность и совокупность народа Арцаха посредством вынужденного его отчуждения от своей исторической родины и отказа от реализации своих коллективных прав. Действия Азербайджана, без всякого сомнения, являются продолжением его геноцидальной политики>, - отмечается в заявлении.

В документе содержится призыв к международному сообществу государств, действующих как индивидуально, так и в рамках

международных организаций, согласно всеобщей приверженности защите прав человека и предотвращению преступлений геноцида, предпринять все необходимые меры для немедленного предотвращения геноцидальных действий, которые Азербайджан планомерно осуществляет в отношении народа Арцаха в атмосфере абсолютной безнаказанности. >Международное сообщество обладает всем необходимым инструментарием и всеми правовыми основаниями для того, чтобы вмешаться в ухудшающуюся с каждым днем ситуацию в Арцахе. В условиях надвигающейся катастрофы бездействие со стороны международного сообщества недопустимо, в том числе по той причине, что оно рассматривается азербайджанскими властями в качестве молчаливого поощрения своих преступных действий>,- говорится в заявлении МИД Арцаха.