Четверг, 12 Января 2023 13:32

АрмИнфо. Ереван вошел в первую двадцатку безопасных городов мира, заняв 19 позицию среди 417 городов. Об этом передает Комитет по туризму Армении, ссылаясь на проводимое исследование портала Numbeo <Индекс безопасности> (Current Safety Index by City).

Согласно исследованию, в ТОП-3 вошли Абу-Даби (ОАЭ), Доха (Катар) и Тайбэй (Тайвань). Последнее место занимает столица Венесуэлы - город Каракас.

Отметим, что среди столиц ЕАЭС с существенным отрывом вслед за

Ереваном идет Астана (Казахстан) с 111-й позицией, далее Москва

(Россия) - 133-я позиция и Минск (Беларусь) - 321-ая.

Среди соседних стран позиции разместились следующим образом: Тбилиси

(Грузия) занял 45 место, Баку (Азербайджан) - 85-ое, Анкара (Турция)

-159 -ое и Тегеран (Исламская Республика Иран) - 311-ая позиция.

В Комитете туризма отметили, что данный показатель крайне важный в

контексте туристической привлекательности Армении.

Отметим, что Numbeo - одна из крупнейших в мире баз данных о стоимости и о качестве жизни. Помимо этого, платформа проводит опросы и по части преступности, загрязненности, пробок, вопросов здравоохранения и др. Основателем ресурса является Младен Адамович. Для подготовки исследования Индекс безопасности, в котором дается оценка общего уровня преступности в данном городе или стране, использовались данные за последние 36 месяцев.

Напомним, что по последним официальным данным, по итогам 2022 года Армению посетило 1.67млн. туристов, что почти в 2 раза превышает показатель 2021 года