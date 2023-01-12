Четверг, 12 Января 2023 13:30

АрмИнфо.Социалистический Интернационал выражает обеспокоенность блокированием Лачинского коридора, единственного сухопутного сообщения между Арменией и Нагорным Карабахом.

Как сообщает пресс-служба АРФД, в заявление от 11 января, звучит призыв к властям Азербайджана обеспечить свободу и безопасность передвижения по коридору, в соответствии с трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года.

"Гуманитарная ситуация крайне напряженная, поэтому Социалистический Интернационал настоятельно призывает стороны к диалогу и переговорам, чтобы не допустить гуманитарного кризиса гражданского населения в результате блокады", - говорится в заявлении. Вместе с тем, отмечается, что АРФ "Дашнакцутюн" продолжает вести масштабную работу через комиссии и офисы "Ай Дат", а также с помощью внешнеполитических возможностей партии, в направлении защиты прав народа Арцаха, обеспечения международной поддержки и создания международного давления на Азербайджан.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР уже практически месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию. Всё это происходит на фоне молчаливого поощрения цивилизованным сообществом этих антигуманных действий Азербайджана, вопреки столько красиво распиаренных и пропагандируемых Западным миром общечеловеческих ценностей.

С 9 января, Арцах лишился возможности получать электроэнергию из Армении, из-за деструктивных действий Азербайджана. Добавим также, что это традиционные методы действия Азербайджана, которые в декабре на три дня лишил Арцах газа