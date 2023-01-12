Четверг, 12 Января 2023 13:29

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 12 января на заседании кабмина поручил задуматься над созданием старшей школы искусств и для подготовки будущих офицеров.

Во втором случае он поручил министерству образования, науки, культуры и спорта выработать учебную совместно с силовиками.

По поручению премьера, в ближайшее время Комитет градостроительства должен будет начать проектировку школьных зданий, которые будут строиться с нуля. Аппарату правительства предстоит рассмотреть вопрос места для двух новых школ.

Отметим, что сегодня на заседании исполнительного органа было принято решение об организации добровольной аттестации также для учителей спортивных и музыкальных кружков. По результатам аттестации учителя получат надбавку к зарплате.