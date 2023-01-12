Четверг, 12 Января 2023 13:26

АрмИнфо. Готовность Азербайджана морить голодом армян Нагорного Карабаха, которые, как он утверждает, являются гражданами Азербайджана, показывает пустоту его гарантий. Подобного мнения придерживается научный сотрудник Американского института предпринимательства, аналитик Майкл Рубин.

Так в статье "Азербайджан показывает, что этнические армяне никогда не могут ему доверять" на портале "1945" Рубин констатирует, что Азербайджан уже месяц держит Лачинский коридор в блокаде.

"Официальные лица Азербайджана и бакинские партизаны выдвинули ряд аргументов: во-первых, они отрицали существование какой-либо блокады. Во-вторых, они заявили, что активисты-экологи действовали независимо из-за недовольства загрязнением, вызванным добычей армянской стороной золота. В-третьих, они заявили, что блокада Лачинского коридора необходима для прекращения поставок армянского оружия в Арцах. Наконец, они утверждали, что прекращение огня в ноябре 2020 года во второй нагорно- карабахской войне связывает свободный проход через Лачин с открытием Зангезурского коридора. Все эти аргументы ложны. Азербайджанская пропаганда, часто находится в резком диссонансе с реальностью", - констатирует американский аналитик.

По его слова, то, что более 100 000 мирных жителей голодают из-за

блокады, которой, по словам Баку, не существует, является глумлением

над реальностью и признаком растущего отчуждения президента Ильхама

Алиева от нее.

Эксперт добавил, что идея о том, что азербайджанские "экоактивисты" действуют независимо, чтобы уменьшить загрязнение, также является фарсом, поскольку в Азербайджан запрещено независимое гражданское общество.

В этом ключе он обратил внимание, что радио "Свободная Европа" провело анализ фотографий протестующих и идентифицировало их в качестве постоянных сторонников как Алиева, так и односторонних военных действий Азербайджана.

"Также нет никаких доказательств того, что Армения перебрасывала наземные мины в Арцах. Финансируемая США и Великобританией организация Halo Trust, проводит разминирование в Нагорном Карабахе. То, что сейчас Азербайджан пытается помешать их усилиям, предполагает, что Алиев, возможно, снова путает преступника и жертву.

Примечательно, что Азербайджан не представил никаких доказательств в поддержку своих заявлений. В соглашении о прекращении огня от 2020 года, с которым согласился Алиев, говорилось: "Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и товаров в обоих направлениях". Нынешняя блокада является явным нарушением этих обязательств", - отметил Рубин.

Аналитик добавил, что хотя в соглашении также указывается создание транспортных связей между западным Азербайджаном и Нахиджеванской Автономной Республикой, они должны быть предметом переговоров, а не навязывания. В этом русле он напомнил, что отсутствие прямого транспортного сообщения в Нахиджеван связано с решением Алиева сохранить блокаду Армении. В этой связи он отметил, что Азербайджан в настоящее время строит торговый коридор через Иран.

"В мае 2021 года я проехал вдоль границы Армении с Нахиджеваном.

Азербайджан использовал бульдозеры, чтобы перекрыть дороги насыпями и

канавами, и установил пулеметные гнезда, чтобы не допустить движения

транспорта. Если Азербайджан разблокирует дороги и снимет блокаду,

торговля может наладиться", - добавил аналитик.

При этом он констатировал, что, безусловно, международное право сложное, но даже тотальное признание суверенитета Азербайджана над всем Нагорным Карабахом не дает ему права морить население голодом.

"Действительно, хотя азербайджанские дипломаты говорят, что Азербайджан будет защищать армян в Нагорном Карабахе как своих собственных граждан и что армянам не нужно бояться дискриминации (или того хуже) из-за своей этнической принадлежности, нынешняя осада опровергает это. Простая реальность такова, что Азербайджан открыто морит голодом и стремится коллективно наказать тех самых людей, которых их дипломаты обещают защищать", - резюмировал Рубин.