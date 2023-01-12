Четверг, 12 Января 2023 11:23

АрмИнфо.В Туркменистане упразднят Халк Маслахаты Милли Генгеша – палату представителей национального парламента и реорганизуют представительный законодательный орган в однопалатный Меджлис.

Такое решение было принято на состоявшемся 11 января совместном заседании обеих палат парламента под председательством председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Гурбангулы Бердымухамедова.

Глава палаты представителей отметил, что в стране совершенствуется основополагающая правовая база общества, формируется ее улучшенная модель в соответствии с национальными особенностям, уровнем государственного развития и волей народа, с учетом лучшей мировой практики.

Два года назад национальный орган законодательный власти – парламент был преобразован в двухпалатный, включающий Халк Маслахаты и Меджлис. В свете продолжающейся трансформации и на основе запросов времени возникает необходимость совершенствования структуры органа законодательной власти, сказал Гурбангулы Бердымухамедов.

Исходя из мудрой традиции решать наиболее важные политические, экономические и военные вопросы с общественными делегатами на всенародном форуме, глава Халк Маслахаты выдвинул предложение о создании высшего представительного органа народовластия – Халк Маслахаты Туркменистана.

В связи с этим как палата - Халк Маслахаты Милли Генгеша упраздняется, а Милли Генгеш, который осуществляет законодательную власть в стране, реорганизуется в Меджлис Туркменистана, состоящий из одной палаты.

В состав вновь создаваемого Халк Маслахаты Туркменистана войдут: председатель Халк Маслахаты, президент Туркменистана, председатель Меджлиса, председатель Верховного суда, секретарь Государственного совета безопасности, депутаты Меджлиса, члены Кабинета Министров, уполномоченный представитель по правам человека, генеральный прокурор, министр юстиции, главы областных, районных и городских администраций, председатели местных отделений халк маслахаты и органов местной власти, руководители политических партий, профсоюзов и других общественных объединений, представители общественности и старейшины народа.

К полномочиям Халк Маслахаты Туркменистана могут быть отнесены рассмотрение и одобрение предложений по вопросам принятия Конституции страны и конституционных законов, внесения в них изменений и дополнений, а также рассмотрение и одобрение основных направлений внутренней и внешней политики государства, программ политического, экономического, социального и культурного развития страны и др.

Организационное и техническое обеспечение деятельности Халк Маслахаты Туркменистана, его должностных лиц и членов будет осуществляться Аппаратом Халк Маслахаты.

Заседания Халк Маслахаты будут созываться по мере необходимости, но не реже одного раза в год его председателем или по предложению одной трети от общего числа членов Халк Маслахаты.

Данное предложение было полностью поддержано участниками совещания, после выступления которых председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Гурбангулы Бердымухамедов и председатель Меджлиса Милли Генгеша Гульшат Маммедова подписали постановление.

Согласно документу, направлено обращение к президенту Туркменистана с предложением об упразднении Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана и реорганизации представительного органа, осуществляющего законодательную власть, в Меджлис Туркменистана, состоящий из одной палаты.

Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Гурбангулы Бердымухамедов также подписал постановление о создании Конституционной комиссии по разработке и обобщению предложений в связи с внесением изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана.