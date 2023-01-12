Четверг, 12 Января 2023 10:52

АрмИнфо.Всеармянский Совет Западной Америки запустил интернет-адвокационную кампанию SaveArtsakh.org.

Согласно сообщению Организации, поскольку 120 000 армян в Арцахе второй месяц находятся в условиях жестокой и незаконной блокады со стороны Азербайджана, Всеармянский совет Западного региона (PAC-WUSA) запустил онлайн-адвокационную кампанию. Она позволяет заинтересованным активистам звонить в Белый дом и отправлять электронные письма президенту Байдену с призывом принять немедленные меры, чтобы положить конец кризису, открыть и обезопасить Лачинский коридор и отправить срочную гуманитарную помощь.

Веб-сайт SaveArtsakh.org позволяет пользователям быстро и легко связаться с членами администрации Байдена, отправив краткое и четкое сообщение с требованием срочных действий со стороны США.

В частности, осудить геноцидальную кампанию Азербайджана против армян Нагорного Карабаха и требуя немедленного открытия Лачинского коридора; доставить гуманитарную помощи USAID в размере $100 миллионов в Нагорный Карабах через Лачинский коридор для обеспечения выживания 120 000 мирных жителей, находящихся в блокаде с 12 декабря 2022 года; отправка делегации высокого уровня по установлению фактов в Лачинский коридор для точного документирования и составления отчета о кризисе; немедленное прекращение всей военной помощи США Азербайджану в свете незаконной гуманитарной блокады, введенной против армян Нагорного Карабаха, в соответствии со статьей 907 Закона о поддержке свободы; наложение санкций на членов режима Алиева в соответствии с Законом о глобальной ответственности за права человека Магнитского за продолжающиеся военные преступления и преступления против человечности, совершенные режимом Алиева; внесение резолюции Совета Безопасности ООН о создании Миссии ООН в Нагорном Карабахе в составе 5000 военнослужащих, представляющих не менее двух государств-постоянных членов Совета Безопасности ООН.

PAC-WUSA призывает всех членов сообщества и активистов немедленно связаться с Белым домом, чтобы положить конец этому гуманитарному кризису и привлечь Азербайджан к ответственности. "На карту поставлены жизни 120 000 ни в чем не повинных мирных жителей, и действовать необходимо сейчас", - говорится в заявлении.

PAC-WUSA был основан в Бербанке, штат Калифорния, в 2019 году и состоит из 25 крупнейших религиозных, политических, культурных и профессиональных организаций, представляющих армянскую общину.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР уже практически месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию. Всё это происходит на фоне молчаливого поощрения цивилизованным сообществом этих антигуманных действий Азербайджана, вопреки столько красиво распиаренных и пропагандируемых Западным миром общечеловеческих ценностей.

С 9 января, Арцах лишился возможности получать электроэнергию из Армении, из-за деструктивных действий Азербайджана. Добавим также, что это традиционные методы действия Азербайджана, которые в декабре на три дня лишил Арцах газа.