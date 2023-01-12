Arminfo.info




 Четверг, 12 Января 2023 10:52
Марианна Мкртчян

Валерии Буайе: Мы объединились перед Национальным собранием Франции, призвав к решительным действиям против Азербайджана

Валерии Буайе: Мы объединились перед Национальным собранием Франции, призвав к решительным действиям против Азербайджана

АрмИнфо.Мы объединились перед Национальным собранием Франции, призвав к решительным действиям против Азербайджана, чтобы остановить нападения на Армению и Арцах. Об этом сообщила в социальных сетях депутат НС Франции, член­основатель Круга дружбы "Франция- Арцах" Валери Буайе, которая выложила фото-кадры с акции протеста в поддержку Арцаха перед парламентом страны.

"Мы объединились перед Национальным собранием Франции, призвав к решительным действиям против Азербайджана, чтобы остановить нападения на Армению и Арцах. Это чрезвычайная ситуация. Пришло время поддержать наших армянских союзников", - написала она.

Акция протеста прошла вечером 10 января. В ней приняли участие ряд французских законодателей.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР уже практически месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию. Всё это происходит на фоне молчаливого поощрения цивилизованным сообществом этих антигуманных действий Азербайджана, вопреки столько красиво распиаренных и пропагандируемых Западным миром общечеловеческих ценностей.

С 9 января, Арцах лишился возможности получать электроэнергию из Армении, из-за деструктивных действий Азербайджана. Добавим также, что это традиционные методы действия Азербайджана, которые в декабре на три дня лишил Арцах газа. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
МИД Арцаха: бездействие со стороны международного сообщества рассматривается азербайджанскими властями в качестве поощрения своих преступных действийМИД Арцаха: бездействие со стороны международного сообщества рассматривается азербайджанскими властями в качестве поощрения своих преступных действий
Исследование: Ереван вошел в ТОП-20 безопасных городов мираИсследование: Ереван вошел в ТОП-20 безопасных городов мира
Социалистический Интернационал выражает обеспокоенность блокированием Лачинского коридораСоциалистический Интернационал выражает обеспокоенность блокированием Лачинского коридора
Никол Пашинян поручил создать старшие школы искусств и школы для подготовки будущих офицеровНикол Пашинян поручил создать старшие школы искусств и школы для подготовки будущих офицеров
Американский дипломат: Готовность Азербайджана морить голодом армян Нагорного Карабаха показывает пустоту его гарантийАмериканский дипломат: Готовность Азербайджана морить голодом армян Нагорного Карабаха показывает пустоту его гарантий
Пашинян призвал народ и власти Арцаха проявлять асимметричную реакцию на действия АзербайджанаПашинян призвал народ и власти Арцаха проявлять асимметричную реакцию на действия Азербайджана
Халк Маслахаты станет высшим представительным органом, а парламент – однопалатнымХалк Маслахаты станет высшим представительным органом, а парламент – однопалатным
Представители международного сообщества призывают Азербайджан прекратить блокаду Лачинского коридораПредставители международного сообщества призывают Азербайджан прекратить блокаду Лачинского коридора
В Москве призвали Ереван не заниматься схоластикойВ Москве призвали Ереван не заниматься схоластикой
Всеармянский Совет Западной Америки запустил интернет-адвокационную кампанию SaveArtsakhВсеармянский Совет Западной Америки запустил интернет-адвокационную кампанию SaveArtsakh
Валерии Буайе: Мы объединились перед Национальным собранием Франции, призвав к решительным действиям против АзербайджанаВалерии Буайе: Мы объединились перед Национальным собранием Франции, призвав к решительным действиям против Азербайджана
Католикос Великого дома Киликийского на встрече с послом США в Ливане коснулся сложной ситуации вокруг Арцаха из-за блокады Бердзорского коридораКатоликос Великого дома Киликийского на встрече с послом США в Ливане коснулся сложной ситуации вокруг Арцаха из-за блокады Бердзорского коридора
Донфрид призвала Мирзояна и Байрамова заняться поиском дипломатического решения ситуации вокруг Лачинского коридораДонфрид призвала Мирзояна и Байрамова заняться поиском дипломатического решения ситуации вокруг Лачинского коридора
Секретариат ОДКБ не получал официального уведомления от Армении об отмене учений Секретариат ОДКБ не получал официального уведомления от Армении об отмене учений "Нерушимое братство-2023"
Совбез НКР призвал власти Армении продвигать на международной арене принцип права народа Арцаха на самоопределениеСовбез НКР призвал власти Армении продвигать на международной арене принцип права народа Арцаха на самоопределение
У Армении нет альтернативы для проведения учений в рамках ОДКБ - оппозиционерУ Армении нет альтернативы для проведения учений в рамках ОДКБ - оппозиционер
Замминистра: МО РА делает все возможное, чтобы в случае возможной агрессии армянская армия могла решать проблемыЗамминистра: МО РА делает все возможное, чтобы в случае возможной агрессии армянская армия могла решать проблемы
Наш народ выбирает путь борьбы за право жить на своей земле - Рубен ВарданянНаш народ выбирает путь борьбы за право жить на своей земле - Рубен Варданян
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
У Армении новый посол ЧехииУ Армении новый посол Чехии
Э.Марукян: Заявление Ильхама Алиева о блокаде Лачинского коридора является признанием политики этнической чисткиЭ.Марукян: Заявление Ильхама Алиева о блокаде Лачинского коридора является признанием политики этнической чистки
Нельзя продолжать жить двойными стандартами - Рубен ВарданянНельзя продолжать жить двойными стандартами - Рубен Варданян
Глава МИД Армении представил своему шведскому коллеге подробности блокирования Лачинского коридораГлава МИД Армении представил своему шведскому коллеге подробности блокирования Лачинского коридора
Посол Армении в Нидерландах представил своим коллегам из стран Франкофонии провокации Азербайджана в отношении Армении и АрцахаПосол Армении в Нидерландах представил своим коллегам из стран Франкофонии провокации Азербайджана в отношении Армении и Арцаха
В Арцахе будет установлен лимит на снятие в банкоматах наличных денегВ Арцахе будет установлен лимит на снятие в банкоматах наличных денег
Песков: размещение миротворцев СБ ООН в Нагорном Карабахе возможно только с согласия обеих сторонПесков: размещение миротворцев СБ ООН в Нагорном Карабахе возможно только с согласия обеих сторон
В Армении служебная тайна отныне пополнит перечень государственной тайныВ Армении служебная тайна отныне пополнит перечень государственной тайны
В Следкоме Армении рассказали о причинах обысков в домах дашнакцаканановВ Следкоме Армении рассказали о причинах обысков в домах дашнакцакананов
Мнение: После второй карабахской войны Ереван потерял неформальный статус патрона самоопределения Нагорного КарабахаМнение: После второй карабахской войны Ереван потерял неформальный статус патрона самоопределения Нагорного Карабаха
Генпрокуратура Армении требует конфискации имущества бывшего мэра Еревана Тарона МаргарянаГенпрокуратура Армении требует конфискации имущества бывшего мэра Еревана Тарона Маргаряна
Действующий председатель ОБСЕ внимательно следит за ситуацией в Лачинском коридореДействующий председатель ОБСЕ внимательно следит за ситуацией в Лачинском коридоре
Пока Пашинян продолжает кампанию по унижению и уничтожению армянской армии, Алиев увеличивает численность наступательных силПока Пашинян продолжает кампанию по унижению и уничтожению армянской армии, Алиев увеличивает численность наступательных сил
Араик Арутюнян подписал указы о кадровых назначениях и утвердил решение правительстваАраик Арутюнян подписал указы о кадровых назначениях и утвердил решение правительства
Откровения Алиева о ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликтаОткровения Алиева о ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта
Координационный совет по реформам в полиции Армении прекращает свою деятельность - НПОКоординационный совет по реформам в полиции Армении прекращает свою деятельность - НПО
Мирзоян: Азербайджан обязан без каких-либо предварительных условий восстановить режим Лачинского коридора, закрепленный трехсторонним заявлением от 9 ноябряМирзоян: Азербайджан обязан без каких-либо предварительных условий восстановить режим Лачинского коридора, закрепленный трехсторонним заявлением от 9 ноября
Глава МИД: В контексте предотвращения гуманитарной катастрофы в Арцахе необходимы четкие шаги со стороны соответствующих региональных и международных структур, в том числе ОБСЕГлава МИД: В контексте предотвращения гуманитарной катастрофы в Арцахе необходимы четкие шаги со стороны соответствующих региональных и международных структур, в том числе ОБСЕ
Клиенты ВТБ (Армения) увеличили число переводов в Россию более чем в 1,5 разаКлиенты ВТБ (Армения) увеличили число переводов в Россию более чем в 1,5 раза
Кремль об отказе Армении от учений ОДКБ: будем прояснятьКремль об отказе Армении от учений ОДКБ: будем прояснять
Эдуард Шармазанов назвал вероятные причины отказа Еревана принять учения ОДКБЭдуард Шармазанов назвал вероятные причины отказа Еревана принять учения ОДКБ
Оценочная миссия ЕС провела встречу в Совбезе АрменииОценочная миссия ЕС провела встречу в Совбезе Армении
Посол Японии в Армении призвал обеспечить свободное передвижение по Лачинскому коридоруПосол Японии в Армении призвал обеспечить свободное передвижение по Лачинскому коридору
Константин Затулин: Армения ведёт работу по смене союзников в вопросе Нагорного КарабахаКонстантин Затулин: Армения ведёт работу по смене союзников в вопросе Нагорного Карабаха
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Как будет решена судьба анклавов и оккупированных территорий - поясняет ПашинянКак будет решена судьба анклавов и оккупированных территорий - поясняет Пашинян
Дедлайн переговоров с ОДКБ наступит тогда, когда стороны поймут, что переговоры бесполезны - ПашинянДедлайн переговоров с ОДКБ наступит тогда, когда стороны поймут, что переговоры бесполезны - Пашинян
Был сценарий строительства альтернативной дороги, связывающей Арцах с Арменией, но <на земле реальность не так проста> - ПашинянБыл сценарий строительства альтернативной дороги, связывающей Арцах с Арменией, но <на земле реальность не так проста> - Пашинян
Никол Пашинян: Мирную повестку необходимо заслужитьНикол Пашинян: Мирную повестку необходимо заслужить
Баку использует пленных как рычаг давления на Ереван - Премьер РАБаку использует пленных как рычаг давления на Ереван - Премьер РА
Премьер-министр РА: Азербайджан никогда не признает территориальной целостности АрменииПремьер-министр РА: Азербайджан никогда не признает территориальной целостности Армении
Пашинян обозначил красные линии в мирном договоре с АзербайджаномПашинян обозначил красные линии в мирном договоре с Азербайджаном
Не критикуем РКМ, а лишь озвучиваем свою обеспокоенность - ПашинянНе критикуем РКМ, а лишь озвучиваем свою обеспокоенность - Пашинян
Глава МО Армении провел переговоры с представителями миссии по технической оценке ЕСГлава МО Армении провел переговоры с представителями миссии по технической оценке ЕС
Продолжает ли Армения оставаться гарантом безопасности Арцаха - поясняет ПашинянПродолжает ли Армения оставаться гарантом безопасности Арцаха - поясняет Пашинян
НАН РA бет тревогу: Узкопалые раки в озере Севан находятся на грани исчезновенияНАН РA бет тревогу: Узкопалые раки в озере Севан находятся на грани исчезновения
Народ Нагорного Карабаха должен жить на своей земле и находиться в безопасной среде -   ПашинянНарод Нагорного Карабаха должен жить на своей земле и находиться в безопасной среде -   Пашинян
Минздрав Арцаха: При посредничестве МККК 3 тяжелобольных пациента были перевезены в Армению из АрцахаМинздрав Арцаха: При посредничестве МККК 3 тяжелобольных пациента были перевезены в Армению из Арцаха
В Генпрокуратуре Арцаха назвали лживыми публикации в азербайджанских СМИ об активном движении транспорта по дороге Горис-СтепанакертВ Генпрокуратуре Арцаха назвали лживыми публикации в азербайджанских СМИ об активном движении транспорта по дороге Горис-Степанакерт
Ереван приветствует решение Анкары о снятии запрета на прямые грузовые авиаперевозкиЕреван приветствует решение Анкары о снятии запрета на прямые грузовые авиаперевозки
Официального предложения о вступлении Армении в Союзное государство не поступало - Премьер РАОфициального предложения о вступлении Армении в Союзное государство не поступало - Премьер РА
Читать больше



Эксперты
Популярность железнодорожных пассажирских перевозок растет – интервьюПопулярность железнодорожных пассажирских перевозок растет – интервью
Экс-глава МИД Арцаха: С правовой точки зрения трехстороннее заявление лидеров Армении, России и Азербайджана ничего не значитЭкс-глава МИД Арцаха: С правовой точки зрения трехстороннее заявление лидеров Армении, России и Азербайджана ничего не значит
Вирусолог: Создание на территории какой-либо страны американских биолабораторий ведет к ее де-факто колонизацииВирусолог: Создание на территории какой-либо страны американских биолабораторий ведет к ее де-факто колонизации
Вазген Манукян: Стремлением к маленьким целям мы ничего не добьемся, преследуя большие цели, мелкие проблемы будут решаться автоматическиВазген Манукян: Стремлением к маленьким целям мы ничего не добьемся, преследуя большие цели, мелкие проблемы будут решаться автоматически
Ованес Азнаурян: Надежду всегда нужно давать. Но в то же время не врать.Ованес Азнаурян: Надежду всегда нужно давать. Но в то же время не врать.
Читать больше
Комментируемые
Мнение: После второй карабахской войны Ереван потерял неформальный статус патрона самоопределения Нагорного КарабахаМнение: После второй карабахской войны Ереван потерял неформальный статус патрона самоопределения Нагорного Карабаха
Никол Пашинян: Мирную повестку необходимо заслужитьНикол Пашинян: Мирную повестку необходимо заслужить
Российский политолог представил пять тезисов относительно политнаследия Левона Тер- Петросяна, Армении и карабахского вопросаРоссийский политолог представил пять тезисов относительно политнаследия Левона Тер- Петросяна, Армении и карабахского вопроса
Имангали Тасмагамбетов вступил в должность генсека ОДКБИмангали Тасмагамбетов вступил в должность генсека ОДКБ
2022 - год агрессии или год реформ: оценка Пашиняна2022 - год агрессии или год реформ: оценка Пашиняна
Чавушоглу: События вокруг Лачинской дороги - проверка Армении на искренность в вопросе нормализации отношений с АзербайджаномЧавушоглу: События вокруг Лачинской дороги - проверка Армении на искренность в вопросе нормализации отношений с Азербайджаном
Армения криминализирует действия и призывы к отказу от суверенитета РААрмения криминализирует действия и призывы к отказу от суверенитета РА
МИД РФ о решении статуса Нагорного Карабаха: <Переговоры по такой чувствительной теме носят сугубо конфиденциальный характер>МИД РФ о решении статуса Нагорного Карабаха: <Переговоры по такой чувствительной теме носят сугубо конфиденциальный характер>
Рубен Варданян: Всегда делал все, чтобы народы Арцаха и Азербайджанской республики могли жить рядом, но не вместеРубен Варданян: Всегда делал все, чтобы народы Арцаха и Азербайджанской республики могли жить рядом, но не вместе
Мнение: Блокирование Азербайджаном единственной дороги, соединяющей Армению с Арцахом  в интересах азербайджано-турецкого  тандема и НАТОМнение: Блокирование Азербайджаном единственной дороги, соединяющей Армению с Арцахом  в интересах азербайджано-турецкого  тандема и НАТО
Чьи интересы обслуживает МГИМО - России или Азербайджана?Чьи интересы обслуживает МГИМО - России или Азербайджана?
"Военизированные учреждения" на территории армянских школ - банальная некомпетентность в формулировке или целенаправленная задача по дискредитации?
Переговоры вокруг разблокирования Лачинского коридора к чему-то да приведут, но вопрос в том, что за это потребует Азербайджан - политологПереговоры вокруг разблокирования Лачинского коридора к чему-то да приведут, но вопрос в том, что за это потребует Азербайджан - политолог
Фонд Фонд "Татоян": Блокада единственной дороги, соединяющей Арцах с Арменией, организована властями Азербайджана
Глава комиссии парламента Армении ответила своему азербайджанскому коллегеГлава комиссии парламента Армении ответила своему азербайджанскому коллеге