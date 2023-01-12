Четверг, 12 Января 2023 10:52

АрмИнфо.Мы объединились перед Национальным собранием Франции, призвав к решительным действиям против Азербайджана, чтобы остановить нападения на Армению и Арцах. Об этом сообщила в социальных сетях депутат НС Франции, член­основатель Круга дружбы "Франция- Арцах" Валери Буайе, которая выложила фото-кадры с акции протеста в поддержку Арцаха перед парламентом страны.

"Мы объединились перед Национальным собранием Франции, призвав к решительным действиям против Азербайджана, чтобы остановить нападения на Армению и Арцах. Это чрезвычайная ситуация. Пришло время поддержать наших армянских союзников", - написала она.

Акция протеста прошла вечером 10 января. В ней приняли участие ряд французских законодателей.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР уже практически месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию. Всё это происходит на фоне молчаливого поощрения цивилизованным сообществом этих антигуманных действий Азербайджана, вопреки столько красиво распиаренных и пропагандируемых Западным миром общечеловеческих ценностей.

С 9 января, Арцах лишился возможности получать электроэнергию из Армении, из-за деструктивных действий Азербайджана. Добавим также, что это традиционные методы действия Азербайджана, которые в декабре на три дня лишил Арцах газа.