Четверг, 12 Января 2023 10:49

АрмИнфо.Помощник госсекретаря США Карен Донфрид призвала глав МИД Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова немедленно заняться поиском дипломатического решения, позволяющего перемещать товары через Лачинский коридор. Об этом говорится в сообщении Бюро по делам Европы и Евразии Госдепа США в Твиттер.

"Она призвала обоих министров вновь включиться в процесс достижения прочного мира", - говорится в сообщении Бюро по делам Европы и Евразии Госдепа.

Отметим, что 10 января состоялась беседа Донфрида с Араратом Мирзояном. На повестке разговора была ситуация на дороге, соединяющей Арцах с Арменией. А уже 11 января глава МИД АР Джейхун Байрамов позвонил Донфрид и попытался переложить всю ответственность за азербайджанскую блокаду на Армению и оправдать геноцидальную политику Баку.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР уже практически месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию. Всё это происходит на фоне молчаливого поощрения цивилизованным сообществом этих антигуманных действий Азербайджана, вопреки столько красиво распиаренных и пропагандируемых Западным миром общечеловеческих ценностей.

С 9 января, Арцах лишился возможности получать электроэнергию из Армении, из-за деструктивных действий Азербайджана. Добавим также, что это традиционные методы действия Азербайджана, которые в декабре на три дня лишил Арцах газа.