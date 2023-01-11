Среда, 11 Января 2023 21:10

АрмИнфо.Секретариата ОДКБ выступил с заявлением по вопросу проведения в 2023 году совместного учения с Миротворческими силами ОДКБ на территории Республики Армения.

Так, в нем, в частности, отмечается, что в связи с заявлением премьер-министра РА Никола Пашиняна, прозвучавшим в ходе его пресс-конференции в Ереване 10 января, о том, что "в сложившейся ситуации не считаем целесообразным проведение учений ОДКБ на территории Республики Армения, по крайней мере, в этом году", в Секретариате ОДКБ сообщают:

"Утвержденным Советом министров обороны и Комитетом секретарей советов безопасности Планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2023 год предусмотрено проведение учения с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2023" на территории Республики Армения.

Необходимость проведения этого учения в текущем году на армянской земле было также ранее подтверждено в Ереване.

В настоящее время, официально уведомлений от армянской стороны об отмене данных учений в соответствии с установленным в Организации порядком, Секретариат ОДКБ не получал.

Мы с пониманием относимся к сложившейся сегодня ситуации в Республике Армения, которая не может позволить в текущем году полноценно провести запланированные миротворческие учения ОДКБ".

Также подчеркивается, что в Секретариате и Объединенном штабе ОДКБ прилагают максимум усилий, чтобы утвержденные уставными органами Организации планы боевой подготовки Войск (Коллективных сил) выполнялись в полном объеме с целью повышения их готовности в интересах обеспечения безопасности государств - членов ОДКБ.

Отметим, что 10м января в ходе пресс-конференции премьер- министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не считает целесообразным проводить учения ОДКБ в республике в 2023 году и в "этих условиях". По словам премьера, есть некоторое недоразумение на этот счет, так как министр обороны Армении уже проинформировал Объединенный штаб ОДКБ, что армянская сторона не считает целесообразным проводить учения в этом году в Армении. "Эти учения, по крайней мере в этом году, не состоятся", - заявил Пашинян.

Добавим, что Кремль уже отреагировал на заявление Пашиняна по части ОДКБ, отметив, что Москва будет прояснять этот вопрос с Ереваном.