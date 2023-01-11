Среда, 11 Января 2023 20:35

АрмИнфо.Под руководством президента Республики Арцах Араика Арутюняна 11 января было созвано заседание Совета безопасности, в котором приняли участие представители всех политических сил Национального собрания страны.

Как сообщает пресс-служба главы НКР, бли обсуждены последствия продолжающегося почти месяц гуманитарного кризиса в Арцахе, возникшего из-за блокировки Азербайджаном Лачинского коридора, и прозвучавшие в последние дни политические заявления высокого уровня по этому поводу.

В заявлении Совета безопасности, констатируется, что прошло около месяца с тех пор, как группа так называемых экоактивистов при всесторонней и открытой поддержке действующих властей Азербайджана перекрыла единственную дорогу, соединяющую Арцах с Арменией.

Отмечается, что такими образом азербайджанская сторона фактически лишила население Республики Арцах единственной возможности общения с внешним миром, оставив 120- тысячное население в полной блокаде, со всеми вытекающими гуманитарными, медицинскими и экономическими последствиями.

"Мысли, высказанные президентом Азербайджана в ходе состоявшейся 10 января с.г. пресс-конференции, в очередной раз доказали, что все это не что иное, как очевидное стремление властей Азербайджана к применению в процессе карабахского урегулирования угрозы силой, что является продолжением 44-дневной войны 2020 года, развязанной Азербайджаном против народа Республики Арцах", - подчеркивается в заявлении Совбеза НКР.

При этом отмечается, что контексте этих реалий ряд утверждений и мнений, высказанных премьер-министром РА в ходе вчерашней пресс-конференции, вызывают обеспокоенность, поскольку не соответствуют идеям общенациональной борьбы, а также позиции народа и властей Республики Арцах.

"Мы осознаем все последствия, которые вытекают из взятой нами политической линии, и вновь подтверждаем нашу позицию о том, что суверенитет Арцаха и право жить свободно и независимо на исторической родине являются абсолютными ценностями. Никакое принуждение или угроза не могут удержать нас от нашего решения продолжать борьбу.

В связи с этим мы обращаемся к международному сообществу с призывом взять на себя ответственность за предотвращение предпринятых Азербайджаном террористических действий, планируемых этнических чисток и готовящегося нового геноцида.

Народ Республики Арцах и власти уверены, что армяне всего мира и впредь будут поддерживать решение, принятое их братьями и сестрами в Арцахе, и призывают власти Республики Армения руководствоваться исключительно позицией продвижения и защиты в международных инстанциях права народа Арцаха на самоопределение, используя все возможности и весь инструментарий международно признанного государства", - резюмировали в Совбезе НКР.

Примечательно, что накануне премьер Армении в очередной раз заявил, что якобы, "весь мир признал Арцах в составе Азербайджана", при этом не разъяснив, кого подразумевает под "всем миром".

Вдобавок ко всему азербайджанский диктатор Ильхам Алиев выступил с очередной порцией угроз, при этом цинично заявив, что кто не хочет быть гражданином Азербайджана, может покинуть Нагорный Карабах - их никто не будет удерживать