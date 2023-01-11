Среда, 11 Января 2023 20:33

АрмИнфо.У Армении сегодня нет альтернативы в проведении учений в рамках Организации договора о коллективной безопасности. Об этом 11 января журналистам заявил глава парламентской фракции <Армения>, экс-министр обороны РА Сейран Оганян.

Он отметил, что учения проводятся не для того, чтобы избегать угроз, а, наоборот, для того, чтобы противостоять им. Для Армении единственной угрозой ее безопасности продолжает оставаться турецко-азербайджанский тандем. И если ОДКБ и Россия являются факторами для противодействия угрозам со стороны Турции, то военные учения являются возможностью для повышения боеспособности армянской армии для противодействия угрозам со стороны Азербайджана, а в рамках ОДКБ - и возможностью для обмена опытом, направленном на повышение уровня готовности командования ВС, штабов и войск.

Оганян задался вопросом о том, вышла ли Армения из ОДКБ. <Конечно, нет. Подобного рода мероприятия, особенно в нынешних условиях необходимо использовать для повышения боеготовности и навыков вооруженных сил страны. Утверждения же премьер-министра о том, что учения ОДКБ могут привести к росту напряженности в регионе, говорят о том, что нынешние власти Армении имеют договоренности с турками и азербайджанцами, направленными против роста возможностей и навыков армянской армии, того союза, в рамках которого постоянно идет работа над армией>, - отметил оппозиционер.

Он указал на очевидное агрессивное поведение Азербайджана. Свидетельством этому, по словам Оганяна, являются шаги руководства

Азербайджана, направленные на минимизацию возможностей для формирования ВС Армении. <Даже накануне президент Азербайджана прямо заявил о своем недовольстве намерениями Еревана приобрести партии вооружения, в том числе, у Индии>, - подчеркнул экс- министр обороны, добавив, что власти РА вместо того, чтобы быстрыми темпами начать процесс восстановления ВС, отказываются от проведения учений.

Отметим, что накануне в ходе пресс- конференции премьер- министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван <не считает целесообразным проводить учения ОДКБ в республике в 2023 году и в этих условиях". По словам премьера, для того, чтобы проводить в Армении учения ОДКБ, необходимо оценить зону ответственности Организации. ОДКБ может провести в Армении учения, после чего покинуть пределы страны. Но прежде чем проводить учения необходимо определиться с зоной ответственности Организации, чтобы можно было строить глубокие институциональные отношения с данной структурой. <Когда ОДКБ не указывает своей зоны ответственности, для Еревана это превращается в фундаментальную проблему. Тем более, что Организация не фиксирует своей <красной линии>, за которую нельзя переходить. Она, к примеру, не проходит в районе Сотка- Хознавара, Джермука. Где же она проходит? И когда мы это узнаем, тогда мы пригласим ОДКБ для проведения учений>, - заявил глава армянского правительства.