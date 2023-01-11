Среда, 11 Января 2023 20:31

АрмИнфо. Министерство обороны РА делает все возможное, чтобы в случае возможной агрессии армянская армия могла ей противостоять и решать проблемы. Об этом 11 января журналистам заявил заместитель министра обороны РА Арман Саркисян, отвечая на вопрос о том, имеются ли какие-либо разведывательные данные о том, готовится Азербайджан к новой войне или нет.

<Сегодня в регионе наблюдается рост напряженности, и тенденция к росту напряженности очевидна. За последнее время у нас не было ни одного дня, когда не сохранялся бы фон общей напряженности, и строить прогнозы на этот счет нецелесообразно", - сказал замминистра.