Среда, 11 Января 2023 20:28

АрмИнфо. Государственный министр Республики Арцах, начальник оперативного штаба Рубен Варданян сегодня провел расширенное совещание с участием руководящего состава государственных органов.

Как сообщает пресс-служба госминистра, представляя нынешнюю ситуацию, созданную блокадой Арцаха со стороны Азербайджана, Рубен Варданян отметил, что в эти зимние дни Азербайджан фактически препятствует поставкам энергии из Армении.

"Ситуация сложная, и я хочу поблагодарить наше общество, которое терпит все трудности: у нас много проблем, связанных как с едой, так и с медициной. В последние два дня обострилась и проблема с электричеством: в Азербайджане не только не разрешают привозить продукты и лекарства, но и препятствуют выезду специалистов на место аварии с целью восстановления подачи электроэнергии", - отметил Государственный министр, отметив важность экономного использования внутренних ресурсов.

По оценке госминистра, политика Азербайджана ясна, чтобы добиться аннексии Арцаха путем давления: "Но мы боремся за право жить на нашей родине, на нашей земле: и очень отрадно, что наш народ принимает это подход: Но от нас, как от руководителей, требуется быть честными и искренними с народом, понимать всю серьезность положения".

Государственный министр представил новоназначенных министров: главу МИД Республики Арцах Сергея Казаряна, министра юстиции Србуи Арзуманян, министра социального развития и миграции Армена Мангасаряна и вновь назначенного министра градостроительства Арама Саргсяна.

Государственный министр отметил, что правительство использует все инструменты: дипломатические, юридические, информационные и продолжает прилагать все усилия, чтобы открыть путь: "Но, как правительство мы обязаны быть готовыми к любому развитию ситуации".

Он обратил внимание на то, что блокада существенно меняет образ жизни людей, вынуждая к экономии и ограничениям, а жизнь населения не может быть такой, как в нормальных условиях.