Среда, 11 Января 2023 20:26

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 12 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилой дом 48 на пр. Маштоца, абоненты-жильцы жилого дома 8 на улице Московяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 106/1, 106/2, 151/2, 171 на улице Саркавага, частные дома 1-21 на 6-ом переулке Саркавага, жилые дома 33, 33/2, 35/1, 35/2, 35/20, 37 на Тбилисском шоссе;

11:00-14:00 собственные дома 2-50 на 1-ой улице Вардашена, 1-22 на 2-ой улице, 1-37 на 5-ом переулке Вардашена;

11:00-17:00 жилые дома 8, 13, 28, 29, 30 на улице Аветисяна, ясли-детский сад N21 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 7-ом Норкском массиве;

в Араратской области:

10:30-13:30 частично село Айгаван; села Воскетап, Покр Веди, Таперакан, Аралез, Нор Кянк;

11:00-15:00 частично село Мргавет;

11:00-16:00 частично село Бердик;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-15:00 частично улицы Микояна, Севака в городе Ехегнадзор;

в Котайкской области:

11։00-16։00 жилые дома 1-50 в кв. “Микро” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Раздан;

13:00-14:00 частично село Балаовит.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 13 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 частные дома 1-16 на улице Саркавага, 1-15 на 1-ом переулке, 1-6А на 2-ом переулке, жилой дом 8/2 и частный дом на 3-ем переулке Саркавага, жилой дом 1/8 на Тбилисском шоссе, частные дома 1-24 в кв. “Канакер”, частые дома 1-43 на 1-ой улице, 17 на 4-ой улице Канакера, частные дома 9/3, 20 на 2-ом переулке Канакера, жилые дома 2/13, 5/1, 5/2 и частные дома 2/4, 2/15, 2/19, 14 на улице Асратяна, жилой дом 7 на 3-ем тупике Улнеци, частные дома 141/4, 141/7 на улице Улнеци, частный дом 2/2 на 2-ой улице Лепсуса, частные дома 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 на улице П.Севака, частные дома 1-37 на улице Агаси;

11:00-15:00 жилые дома 125А, 127 на улице Г.Маари;

в Араратской области:

10:00-14:00 частные дома на улицах Абовяна, Ханджяна, Шаумяна в городе Арарат; частично улица Араратяна в городе Веди;

10:30-16:00 села Азатаван, Баграмян, Беркануш, Бурастан, Далар, Димитров, Масис, Мргаван, Шаумян; частично улицы С.Акобяна, Баграмяна, Аветисяна, частично трасса Ереван-Ерасх, абоненты (не являющиеся жильцами) 93, 96 на улице Маркса, 105 на улице Атарбекяна, 159 на улице Мясникяна в городе Араташат;

11:00-16:00 частично село Хнаберд;

12:00-14:00 села Даштаван, Дарбник, Зорак, Низами;

в Котайкской области:

11:00-14:00 села Арагюх, Бужакан, Зораван, Сараландж и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственники “М.Геворгян”, “Г.Петросян”, ‘Самвел Амирханян”, “Анаит Варданян”, “К.Пилоя”, “З.Карапетян”, ‘М.Арутюнян”, “А.Варданян”, “Г.Багдасарян”, “Алхалиа”, ООО “Алреями Фарм”, станции операторов “Юком”, “Виваселл-МТС”, ОАО “Зораван”, ЗАО “Наирян”;

11։30-15։30 село Камарис и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-1700 частично квартал “М.Мкртчян” в селе Ариндж; частично квартал “Багреванд” в Джрвеже;

в Гегаркуникской области:

11:00-14:00 улицы В.Амбардзумяна, Гая, Андраника, Чаренца, Тиграна Меца, Исакова, Ованнеса Арзояна, А.Товмасяна, Туманяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), общинный муниципалитет Вардениса, ООО “Маквич”, станции операторов ‘Телеком Армения”, “Виваселл-МТС”, “Юком” в общине Варденис;

в Лорийской области:

11:00-15:00 села Лернапат и Алавар;

12:00-17:00 села Катнарат, Катнахбюр, Урасар, Арманис.