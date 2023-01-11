Среда, 11 Января 2023 20:24

АрмИнфо. Новоназначенный посол Чехии в РА Петр Пирунчик вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел РА Паруйру Ованнисяну.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, Ованнисян поздравил посла с назначением, пожелав ему плодотворной работы на этом посту. Он также выразил уверенность, что посол будет способствовать дальнейшему укреплению и углублению отношений между Арменией и дружественной Чехией.

В рамках встречи собеседники обсудили повестку дня как двустороннего, так и многостороннего сотрудничества, в том числе сотрудничества в рамках ЕС. Стороны выразили готовность приложить все усилия для полной реализации имеющегося потенциала двустороннего сотрудничества и подчеркнули важность взаимных визитов в углублении отношений.

Паруйр Ованнисян подробно представил последствия блокирования Азербайджаном свободного передвижения людей и товаров по Лачинскому коридору, подчеркнув, что Арцах стоит перед угрозой гуманитарного кризиса. Он также подчеркнул, что незаконные действия, воинственная риторика и максималистская позиция руководства Азербайджана серьезно угрожают возможности достижения мира и стабильности на Южном Кавказе.