Среда, 11 Января 2023 20:22

АрмИнфо.Вчерашнее заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о блокаде Лачинского коридора было чистым признанием проводимой на государственном уровне политики этнической чистки. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал посол по особым поручениям РА Эдмон Марукян.

В частности, как напомнил Марпукян, Алиев сказал, что дорога открыта для тех, кто не хочет быть гражданами Азербайджана. <Они могут уехать на автомобилях или на автобусах российских миротворцев>, - заявил

азербайджанский лидер.