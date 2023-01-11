Среда, 11 Января 2023 20:20

АрмИнфо. Нельзя продолжать жить двойными стандартами. Об этом в интервью в интервью изданию The American Conservative заявил государственный министр Арцаха Рубен Варданян.

По его словам, с 12 декабря, когда началась блокада Арцаха ничего не изменилось. <Мы все еще в блокаде. У нас нет еды, лекарств и топлива. Семьи остаются разделенными, не могут присоединиться к другим членам семьи, в том числе, арцахские дети, родители которых находятся в Армении, и армянские дети, чьи родители находятся в Арцахе. Это довольно сложная ситуация. Прошло 26 дней, и ситуация действительно ужасна. В блокаже находятся 120 тыс человек, в том числе, 30 тыс детей. Все началось с протеста азербайджанских экологических активистов, которые перекрыли дорогу. Но если вы проследите последние 10 лет историю Азербайджана, то других экологических протестов в Азербайджане вы не найдете. Это немного удивительно, учитывая масштабы нефтегазовой промышленности Азербайджана. Интересно, что они вдруг задумались об экологии и почему свой первый протест решили провести именно здесь . Мы говорили об этом с самого начала. Мы не видим никаких проблем с отправкой международных экспертов для мониторинга нашей горнодобывающей отрасли>. Мы работаем по высоким стандартам. Правительство Арцаха установило высокие стандарты для любой отрасли. Поэтому мы сказали: <Нет проблем, давайте не только проверим, как мы добываем, но и давайте проверим качество добычи в Азербайджане, потому что нам также интересно, как наши соседи-азербайджанцы относятся к окружающей среде. Но они отказались. Кроме того, многие из этих <митингующих> являются сотрудниками азербайджанских спецслужб, военными.. Другие были наняты правительством и оплачены за участие в акциях протеста>,

- сказал госминистр.

Отвечая на вопрос о том, почему в разрешении ситуации нет помощи со стороны российских миротворцев, Варданян указал на то, что если

проследить за работой миротворцев в любой точке мира, не найти подобной истории. <Одна из причин в том, что обычно количество миротворцев очень ограничено. Они не имеют права использовать оружие.

К тому же они обычно стараются избегать столкновений, а когда столкновение происходит, у них есть ограниченная возможность предпринять какие-либо действия..без применения силы непросто>, - подчеркнул госминистр.

Он отметил, что Арцах - богатая страна, в которой есть хорошее мясо и зерно. <Другими словами, основные продукты питания у нас есть,

голод у нас еще не начался, но у нас есть не все. Нет овощей, дети не получают нормального питания, они недоедают, что вредно для их

развития. Что касается медицины, то Красный Крест нам в какой-то степени помогает, но, конечно, у нас есть проблемы, которые продолжаются.. Азербайджанские <активисты> пропускают Красный Крест. Сейчас азербайджанцы играют в игру, мол смотрите, дорога открыта, Красный Крест проезжает. Но у других проверяют паспорта и спрашивают: "Почему ты уходишь?" Куда ты направляешься". Между тем, согласно международному соглашению, дорога должна быть открыта и свободна. Это неприемлемо для нас>, - отметил госминистр. Отвечая на вопрос о том, как Армения может помочь Арцаху, Варданян отметил, что Армения сама сталкивается с проблемами с Азербайджаном, а правительство Армении и армянское общество имеют ограниченные ресурсы. Госминистр отметил, что политика Азербайджана в отношении Карабаха продолжается уже 35 лет. <В 1988 году, когда армяне Карабаха, входившего в состав Советского Союза, потребовали независимости от Азербайджанской Советской Республики, они [азербайджанцы] начали войну и проиграли первую войну. Но целью было провести этническую чистку армян на всей этой территории, где мы живем уже тысячи лет. Есть древние монастыри, свидетельствующие о нашем присутствии здесь, села, где люди жили на протяжении десятков поколений. Но они хотят очистить эту территорию. 25 декабря у нас был большой митинг, собралось более 50 тысяч человек. Было принято совместное решение, несмотря на все трудности и все опасности, созданные для нас, это наша родина. Мы умрем, но останемся на Родине. Азербайджан стоит перед трудным выбором, они должны убить 120 тыс человек, в том числе, 30 тыс детей. Азербайджан очень дорого заплатит за все это не только жизнями своих солдат, но и тем, что мир не примет такой поступок. В любом случае, мы уже приняли решение. мы не покинем свои дома.

Отвечая на вопрос о том, почему для армян Карабаха неприемлемо жить в составе Азербайджана, госминистр заметил, что в

азербайджанском государстве нет демократии. <Это авторитарное государство. Просто спросите себя, какие права есть у простых азербайджанцев? У них нет прав. Нет оппозиции, нет настоящих выборов, нет настоящей демократии. Одна семья правит всей страной. Поэтому мы говорим: <Как вы хотите, чтобы мы жили как граждане страны, где настолько обычным явлением является нарушение прав человека в отношении собственного народа, не говоря уже об этнических меньшинствах?>. Если вы действительно хотите установить мир и иметь долгосрочную стратегию, при которой мы можем жить бок о бок, как соседи, ему [Алиеву] следует изменить свой подход. Вы не можете использовать свою силу, чтобы удерживать людей вокруг себя. Он должен сесть и обсудить... Тридцать лет назад они проиграли войну. Недавно армяне проиграли войну. И так может продолжаться вечно, и баланс сил может измениться, потому что в будущем цены на нефть и газ могут упасть. Конфликт может быть вечным... Руководители Азербайджана должны понимать, что если они действительно хотят установить мир в регионе, они должны представить такие предложения, которые будут приемлемы для обеих сторон. А решение очень простое: они должны признать, что Арцах и его жители привыкли жить независимо, и они не просто станут обычными гражданами Азербайджана.. Они должны найти способ принять это. Они должны быть достаточно мудры, чтобы принять это обстоятельство, а не просто преодолеть текущий конфликт>, - отметил госминистр Арцаха.