Среда, 11 Января 2023 20:15

АрмИнфо. 11 января состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РА Арарата Мирзояна с главой МИД Швеции Тобиасом Бильстрёмом.

Как передает пресс-служба МИД РА, Арарат Мирзоян поздравил своего коллегу со вступлением на пост председателя Совета ЕС.

Стороны обсудили ряд вопросов, касающихся региональной безопасности.

Мирзоян представил собеседнику подробности блокирования Азербайджаном единственной дороги, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром - Лачинского коридора, и возникший в результате гуманитарный кризис. Министр отметил, что действия Азербайджана - это нарушение обязательств, принятых на себя в рамках трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.

Арарат Мирзоян подчеркнул необходимость немедленных шагов со стороны международного сообщества для предотвращения проводимой Азербайджаном политики этнической чистки 120 тысяч армян Нагорного Карабаха.

В телефонном разговоре также был поднят вопрос о миссии наблюдателей ЕС, завершившейся 19 декабря прошлого года. Армянский министр высоко оценил работу миссии.