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АрмИнфо. 11 января состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РА Арарата Мирзояна с главой МИД Швеции Тобиасом Бильстрёмом.
Как передает пресс-служба МИД РА, Арарат Мирзоян поздравил своего коллегу со вступлением на пост председателя Совета ЕС.
Стороны обсудили ряд вопросов, касающихся региональной безопасности.
Мирзоян представил собеседнику подробности блокирования Азербайджаном единственной дороги, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром - Лачинского коридора, и возникший в результате гуманитарный кризис. Министр отметил, что действия Азербайджана - это нарушение обязательств, принятых на себя в рамках трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.
Арарат Мирзоян подчеркнул необходимость немедленных шагов со стороны международного сообщества для предотвращения проводимой Азербайджаном политики этнической чистки 120 тысяч армян Нагорного Карабаха.
В телефонном разговоре также был поднят вопрос о миссии наблюдателей ЕС, завершившейся 19 декабря прошлого года. Армянский министр высоко оценил работу миссии.
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|У Армении нет альтернативы для проведения учений в рамках ОДКБ - оппозиционер
|Замминистра: МО РА делает все возможное, чтобы в случае возможной агрессии армянская армия могла решать проблемы
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|Э.Марукян: Заявление Ильхама Алиева о блокаде Лачинского коридора является признанием политики этнической чистки
|Нельзя продолжать жить двойными стандартами - Рубен Варданян
|Глава МИД Армении представил своему шведскому коллеге подробности блокирования Лачинского коридора
|Посол Армении в Нидерландах представил своим коллегам из стран Франкофонии провокации Азербайджана в отношении Армении и Арцаха
|В Арцахе будет установлен лимит на снятие в банкоматах наличных денег
|Песков: размещение миротворцев СБ ООН в Нагорном Карабахе возможно только с согласия обеих сторон
|В Армении служебная тайна отныне пополнит перечень государственной тайны
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|Мнение: После второй карабахской войны Ереван потерял неформальный статус патрона самоопределения Нагорного Карабаха
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|Действующий председатель ОБСЕ внимательно следит за ситуацией в Лачинском коридоре
|Пока Пашинян продолжает кампанию по унижению и уничтожению армянской армии, Алиев увеличивает численность наступательных сил
|Араик Арутюнян подписал указы о кадровых назначениях и утвердил решение правительства
|Откровения Алиева о ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта
|Координационный совет по реформам в полиции Армении прекращает свою деятельность - НПО
|Мирзоян: Азербайджан обязан без каких-либо предварительных условий восстановить режим Лачинского коридора, закрепленный трехсторонним заявлением от 9 ноября
|Глава МИД: В контексте предотвращения гуманитарной катастрофы в Арцахе необходимы четкие шаги со стороны соответствующих региональных и международных структур, в том числе ОБСЕ
|Клиенты ВТБ (Армения) увеличили число переводов в Россию более чем в 1,5 раза
|Кремль об отказе Армении от учений ОДКБ: будем прояснять
|Эдуард Шармазанов назвал вероятные причины отказа Еревана принять учения ОДКБ
|Оценочная миссия ЕС провела встречу в Совбезе Армении
|Посол Японии в Армении призвал обеспечить свободное передвижение по Лачинскому коридору
|Константин Затулин: Армения ведёт работу по смене союзников в вопросе Нагорного Карабаха
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Как будет решена судьба анклавов и оккупированных территорий - поясняет Пашинян
|Дедлайн переговоров с ОДКБ наступит тогда, когда стороны поймут, что переговоры бесполезны - Пашинян
|Был сценарий строительства альтернативной дороги, связывающей Арцах с Арменией, но <на земле реальность не так проста> - Пашинян
|Никол Пашинян: Мирную повестку необходимо заслужить
|Баку использует пленных как рычаг давления на Ереван - Премьер РА
|Премьер-министр РА: Азербайджан никогда не признает территориальной целостности Армении
|Пашинян обозначил красные линии в мирном договоре с Азербайджаном
|Не критикуем РКМ, а лишь озвучиваем свою обеспокоенность - Пашинян
|Глава МО Армении провел переговоры с представителями миссии по технической оценке ЕС
|Продолжает ли Армения оставаться гарантом безопасности Арцаха - поясняет Пашинян
|НАН РA бет тревогу: Узкопалые раки в озере Севан находятся на грани исчезновения
|Народ Нагорного Карабаха должен жить на своей земле и находиться в безопасной среде - Пашинян
|Минздрав Арцаха: При посредничестве МККК 3 тяжелобольных пациента были перевезены в Армению из Арцаха
|В Генпрокуратуре Арцаха назвали лживыми публикации в азербайджанских СМИ об активном движении транспорта по дороге Горис-Степанакерт
|Ереван приветствует решение Анкары о снятии запрета на прямые грузовые авиаперевозки
|Официального предложения о вступлении Армении в Союзное государство не поступало - Премьер РА
|Эпоха мира в действии: Азербайджан не позволяет устранить аварию на высоковольтной линии Горис-Степанакерт
|Нецелесообразно проводить учения ОДКБ в Армении в 2023 году - Пашинян
|Ереван не считает правильным разговаривать с партнерами языком ультиматумов - Пашинян о выходе из ОДКБ
|Во Франции сегодня вечером пройдет акция в поддержку Арцаха
|Антониу Гутерриш вновь призвал обеспечить свободное и безопасное передвижение по Лачинскому коридорe
|Международное право нужно уважать, независимо от того, сколько у вас газа и нефти - Марукян
|В 2022 году ЮКЖД обеспечила рост грузооборота и пассажиропотока
|Союз журналистов Армении призывает аппарат правительства РА обеспечить участие всех СМИ в пресс-конференции Никола Пашиняна
|Итоговый документ Международной конференции «Диалог - гарантия мира» принят в качестве официального документа 77-й сессии ГА ООН
|Галибаф - Гафаровой: Тегеран не примет никаких изменений геополитических границ в Кавказском регионе
|Армянский депутат просит международное сообщество применить санкции в отношении Азербайджана и остановить его бесчеловечную политику
|Матери в Арцахе призывают МККК в полной мере выполнить свои гуманитарные обязательства
|Никол Пашинян сделал ряд кадровых назначений
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