Среда, 11 Января 2023 20:14

АрмИнфо.10 января руководитель группы послов франкоязычных, посол Армении в Нидерландах Тигран Балаян провел в Гааге встречу группы послов франкоязычных стран, посвященную состоявшемуся в конце прошлого года в Джебре саммиту Франкофонии. Об этом говорится на странице посольства в Facebook.

Согласно источнику, посол Туниса Слим Гариани и посол Международной организации франкоязычных стран Исидора Мара Нианг выступили с докладами об итогах и принятых документах саммита в Джебре.

В итоговых документах саммита посол Балаян особо отметил поддержку территориальной целостности Армении, мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, неуклонного выполнения договоренностей, подчеркнув важность четкой позиции государства-члены МОФ.

Состоялось обсуждение, посвященное активизации группы франкоязычных послов, а также инициатив, направленных на продвижение использования французского языка в международных организациях.

В завершение встречи посол РА представил ее участникам непрекращающиеся провокации Азербайджана в отношении Армении и Арцаха, гуманитарный кризис, затронувший армян Арцаха в результате блокады Лачинского коридора, высоко оценив активные действия Франции, направленные на поиск решений существующих вызовов.