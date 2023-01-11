Среда, 11 Января 2023 20:13

АрмИнфо.По сообщению информационного штаба Арцаха, внесены некоторые изменения в регулировании наличного денежного обращения в Республике Арцах.

В частности, будет установлен ежедневный лимит до 50 тысяч драм на снятие наличных одной и той же платежной картой во всех банкоматах республики. Через банкоматы, действующие в Арцахе, будет обеспечена возможность снятия наличных с карт любого банка.

В результате блокады Арцаха Азербайджаном возникли проблемы с наличным обращением денежных средств. Снятие населением больших сумм денег привело к сокращению наличного обращения. На заседании оперативного штаба госминистр поручил принять меры по решению проблемы.