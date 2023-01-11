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АрмИнфо.По сообщению информационного штаба Арцаха, внесены некоторые изменения в регулировании наличного денежного обращения в Республике Арцах.
В частности, будет установлен ежедневный лимит до 50 тысяч драм на снятие наличных одной и той же платежной картой во всех банкоматах республики. Через банкоматы, действующие в Арцахе, будет обеспечена возможность снятия наличных с карт любого банка.
В результате блокады Арцаха Азербайджаном возникли проблемы с наличным обращением денежных средств. Снятие населением больших сумм денег привело к сокращению наличного обращения. На заседании оперативного штаба госминистр поручил принять меры по решению проблемы.
|Секретариат ОДКБ не получал официального уведомления от Армении об отмене учений "Нерушимое братство-2023"
|Совбез НКР призвал власти Армении продвигать на международной арене принцип права народа Арцаха на самоопределение
|У Армении нет альтернативы для проведения учений в рамках ОДКБ - оппозиционер
|Замминистра: МО РА делает все возможное, чтобы в случае возможной агрессии армянская армия могла решать проблемы
|Наш народ выбирает путь борьбы за право жить на своей земле - Рубен Варданян
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|У Армении новый посол Чехии
|Э.Марукян: Заявление Ильхама Алиева о блокаде Лачинского коридора является признанием политики этнической чистки
|Нельзя продолжать жить двойными стандартами - Рубен Варданян
|Глава МИД Армении представил своему шведскому коллеге подробности блокирования Лачинского коридора
|Посол Армении в Нидерландах представил своим коллегам из стран Франкофонии провокации Азербайджана в отношении Армении и Арцаха
|В Арцахе будет установлен лимит на снятие в банкоматах наличных денег
|Песков: размещение миротворцев СБ ООН в Нагорном Карабахе возможно только с согласия обеих сторон
|В Армении служебная тайна отныне пополнит перечень государственной тайны
|В Следкоме Армении рассказали о причинах обысков в домах дашнакцакананов
|Мнение: После второй карабахской войны Ереван потерял неформальный статус патрона самоопределения Нагорного Карабаха
|Генпрокуратура Армении требует конфискации имущества бывшего мэра Еревана Тарона Маргаряна
|Действующий председатель ОБСЕ внимательно следит за ситуацией в Лачинском коридоре
|Пока Пашинян продолжает кампанию по унижению и уничтожению армянской армии, Алиев увеличивает численность наступательных сил
|Араик Арутюнян подписал указы о кадровых назначениях и утвердил решение правительства
|Откровения Алиева о ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта
|Координационный совет по реформам в полиции Армении прекращает свою деятельность - НПО
|Мирзоян: Азербайджан обязан без каких-либо предварительных условий восстановить режим Лачинского коридора, закрепленный трехсторонним заявлением от 9 ноября
|Глава МИД: В контексте предотвращения гуманитарной катастрофы в Арцахе необходимы четкие шаги со стороны соответствующих региональных и международных структур, в том числе ОБСЕ
|Клиенты ВТБ (Армения) увеличили число переводов в Россию более чем в 1,5 раза
|Кремль об отказе Армении от учений ОДКБ: будем прояснять
|Эдуард Шармазанов назвал вероятные причины отказа Еревана принять учения ОДКБ
|Оценочная миссия ЕС провела встречу в Совбезе Армении
|Посол Японии в Армении призвал обеспечить свободное передвижение по Лачинскому коридору
|Константин Затулин: Армения ведёт работу по смене союзников в вопросе Нагорного Карабаха
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Как будет решена судьба анклавов и оккупированных территорий - поясняет Пашинян
|Дедлайн переговоров с ОДКБ наступит тогда, когда стороны поймут, что переговоры бесполезны - Пашинян
|Был сценарий строительства альтернативной дороги, связывающей Арцах с Арменией, но <на земле реальность не так проста> - Пашинян
|Никол Пашинян: Мирную повестку необходимо заслужить
|Баку использует пленных как рычаг давления на Ереван - Премьер РА
|Премьер-министр РА: Азербайджан никогда не признает территориальной целостности Армении
|Пашинян обозначил красные линии в мирном договоре с Азербайджаном
|Не критикуем РКМ, а лишь озвучиваем свою обеспокоенность - Пашинян
|Глава МО Армении провел переговоры с представителями миссии по технической оценке ЕС
|Продолжает ли Армения оставаться гарантом безопасности Арцаха - поясняет Пашинян
|НАН РA бет тревогу: Узкопалые раки в озере Севан находятся на грани исчезновения
|Народ Нагорного Карабаха должен жить на своей земле и находиться в безопасной среде - Пашинян
|Минздрав Арцаха: При посредничестве МККК 3 тяжелобольных пациента были перевезены в Армению из Арцаха
|В Генпрокуратуре Арцаха назвали лживыми публикации в азербайджанских СМИ об активном движении транспорта по дороге Горис-Степанакерт
|Ереван приветствует решение Анкары о снятии запрета на прямые грузовые авиаперевозки
|Официального предложения о вступлении Армении в Союзное государство не поступало - Премьер РА
|Эпоха мира в действии: Азербайджан не позволяет устранить аварию на высоковольтной линии Горис-Степанакерт
|Нецелесообразно проводить учения ОДКБ в Армении в 2023 году - Пашинян
|Ереван не считает правильным разговаривать с партнерами языком ультиматумов - Пашинян о выходе из ОДКБ
|Во Франции сегодня вечером пройдет акция в поддержку Арцаха
|Антониу Гутерриш вновь призвал обеспечить свободное и безопасное передвижение по Лачинскому коридорe
|Международное право нужно уважать, независимо от того, сколько у вас газа и нефти - Марукян
|В 2022 году ЮКЖД обеспечила рост грузооборота и пассажиропотока
|Союз журналистов Армении призывает аппарат правительства РА обеспечить участие всех СМИ в пресс-конференции Никола Пашиняна
|Итоговый документ Международной конференции «Диалог - гарантия мира» принят в качестве официального документа 77-й сессии ГА ООН
|Галибаф - Гафаровой: Тегеран не примет никаких изменений геополитических границ в Кавказском регионе
|Армянский депутат просит международное сообщество применить санкции в отношении Азербайджана и остановить его бесчеловечную политику
|Матери в Арцахе призывают МККК в полной мере выполнить свои гуманитарные обязательства
|Никол Пашинян сделал ряд кадровых назначений
|Читать больше
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