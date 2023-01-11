Среда, 11 Января 2023 12:28

АрмИнфо.В Следственном комитете Армении рассказали о причинах проведения обысков в домах дашнакцакананов.

Так, пресс-секретарь Следственного комитета РА Гор Абрамян касаясь этой ситуации отметил, что обыски проводятся по нескольким адресам, связанным с несколькими лицами на основании соответствующего решения суда, в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 236 УК РА в августе 2022 года.

По его словам, также проводятся иные следственные действия. "Иная информация не приводится в интересах предварительного следствия", - добавил Абрамян.

Ранее, депутат парламента Армении от фракции "Айастан" (Армения), дашнакцакан Ишхан Сагателян сообщил, что сегодня рано утром, около семи часов, представители силовых структур Араратской области и Еревана под предлогом проведения обыска вторглись в квартиры ряда членов АРФД, некоторые из них были задержаны.

"Представители силовых структур также провели действия в доме Герасима Варданяна, незаконно задержанного на 6 месяцев и лишь недавно освобожденного по решению суда. Правоохранительная система продолжает оставаться грубым инструментом в руках вероломного правительства для решения политических вопросов. На данный момент депутаты блока "Армения" выезжают в полицию и следственные органы, о деталях ситуации сообщим дополнительно", - написал Сагателян.